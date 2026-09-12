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Eski sevgiliye neden geri dönüyoruz? Esra Ezmeci açıkladı: 'Hala seviyorum' sanıyoruz ancak gerçek bambaşka!
Eski sevgiliye neden geri dönüyoruz? Esra Ezmeci açıkladı: "Hala seviyorum" sanıyoruz ancak gerçek bambaşka!
Eski sevgiliye dönme isteği her zaman aşktan kaynaklanmıyor. Yalnızlık, alışkanlık ve geçmişe özlem de bu isteği artırıyor. İlişkiye yeniden başlarken önemli olan, eski sorunların gerçekten çözülüp çözülmediğine bakmak.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 10:16