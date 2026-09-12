Eski sevgiliye neden geri dönüyoruz? Esra Ezmeci açıkladı: "Hala seviyorum" sanıyoruz ancak gerçek bambaşka!

"Acaba bir şey var mı?" sorusu bir kere aklına düştü mü, çıkması zor oluyor. Bir de şu var: Günümüz hayatı yorucu. İş stresi, ekonomik belirsizlik, geleceğe dair kaygılar, sürekli bir şeylerle uğraşma hali...Yeni birini tanımak, yeni bir düzen kurmak, yeni bir insanın huylarını öğrenmek ekstra yorucu hale gelmeye başlıyor. Eski sevgili ise tanıdık... Nasıl konuşacağını biliyorsun, neye sinirleneceğini biliyorsun, nerede güldüğünü biliyorsun. Bu tanıdıklık hissi bazen "hala seviyorum" sanılabiliyor. Oysa aslında "bu işin nasıl yürüdüğünü biliyorum" duygusu oluyor.