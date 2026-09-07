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Eskişehir'de acı kaza! Her şey annesinin gözleri önünde oldu: Minik Mavi’nin kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!
Eskişehir'de acı kaza! Her şey annesinin gözleri önünde oldu: Minik Mavi’nin kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!
Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kahreden görüntülerde annenin can havliyle kızını kucağına aldığı anlar yer alırken kazaya karışan sürücünün ifadesi pes dedirtti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 07.09.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 16:42