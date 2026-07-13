Eskişehir’de Ahmet Çalık’ı vahşice katletmişti: Akıl sağlığı raporu açıklanan caniden mahkemede pişkin savunma!

"BÜTÜN KEMİKLERİNİ KIRMIŞ, KAFASINI, GÖZLERİNİ PARÇALAMIŞ"

Ahmet Çalık'ın ablası Gülfer Görgöz ise, "Benim kardeşimden ne istemiş? Ne diye öldürdün? Bütün kemiklerini kırmış, kafasını, gözlerini parçalamış, ayaklarını kırmış. Bu kadar canice öldürülemez ya! Bir insan niye sebepsiz yere öldürülebiliyor ya? Böyle insanlar çıkmasın, toplum içinde yaşamasın. Bunlar toplum içine girmesin" ifadelerini kullandı.