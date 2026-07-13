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Eskişehir’de Ahmet Çalık’ı vahşice katletmişti: Akıl sağlığı raporu açıklanan caniden mahkemede pişkin savunma!

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl araçla çarptığı Ahmet Çalık'ı demir çubuk ile darp ederek ölümüne sebep olan ve çıkarıldığı mahkemede, "Ahmet'in büyü yaptığını düşünüyordum" diyerek kendisini savuran sanık Yalçın Namal'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 10:21
Eskişehir’de Ahmet Çalık’ı vahşice katletmişti: Akıl sağlığı raporu açıklanan caniden mahkemede pişkin savunma!

Olay, Çifteler ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 10 Kasım 2025 tarihinde meydana gelmişti. Yalçın Namal, babasına ait otomobille Ahmet Çalık'a çarpmıştı. Akabinde araçtan inen Namal, elindeki demir çubukla Çalık'ı darp ederek ağır yaralamıştı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çalık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Eskişehir’de Ahmet Çalık’ı vahşice katletmişti: Akıl sağlığı raporu açıklanan caniden mahkemede pişkin savunma!

ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Cinayeti işledikten sonra kaçan Yalçın Namal'ın kullandığı otomobil, Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış halde bulunmuştu. Şüpheli, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki bir aşevinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Namal hakkında Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, Namal'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Eskişehir’de Ahmet Çalık’ı vahşice katletmişti: Akıl sağlığı raporu açıklanan caniden mahkemede pişkin savunma!

SANIĞIN AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Yalçın Namal'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık müdafii Av. Osman Toker, Fatma Çalık, Hamza Çalık, Mevlüt Çalık ve vekil Av. Esra Duru Erdik katıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun detayları duruşmada paylaşıldı. Raporda, sanık Yalçın Namal'ın akli dengesinin yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği ile ilgili detaylar yer aldı. Ayrıca, duruşmada mütalaa da verildi. Sanık Yalçın Namal'ın eylemine uyan TCK 81/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasına (Kasten Öldürme), hukuki durumu gözetilerek tutukluluk halinin devamına, suçta kullanılan demir borunun TCK 54/1 maddesi uyarınca müsaderesine (el konulmasına) karar verildiği belirtildi.

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Eskişehir’de Ahmet Çalık’ı vahşice katletmişti: Akıl sağlığı raporu açıklanan caniden mahkemede pişkin savunma!

"BERAATİME KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDERİM"

Sanık Yalçın Namal'ın duruşmadaki esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanında ise, "Mütalaayı kabul etmiyorum, aşamalardaki savunmalarımı tekrar ederim, mümkünse öncelikle tahliyeme, beraatime karar verilmesini, aksi halde hakkımda lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim" ifadeleri yer aldı.

Eskişehir’de Ahmet Çalık’ı vahşice katletmişti: Akıl sağlığı raporu açıklanan caniden mahkemede pişkin savunma!

Sanık müdafiine (avukatına), esas hakkındaki mütalaaya karşı yazılı savunmalarını hazırlayıp mahkemeye bildirmesi için bir sonraki celseye kadar süre verilirken, duruşma 16 Temmuz 2026 günü saat 10.40'a ertelendi.

Eskişehir’de Ahmet Çalık’ı vahşice katletmişti: Akıl sağlığı raporu açıklanan caniden mahkemede pişkin savunma!

"BÜTÜN KEMİKLERİNİ KIRMIŞ, KAFASINI, GÖZLERİNİ PARÇALAMIŞ"

Ahmet Çalık'ın ablası Gülfer Görgöz ise, "Benim kardeşimden ne istemiş? Ne diye öldürdün? Bütün kemiklerini kırmış, kafasını, gözlerini parçalamış, ayaklarını kırmış. Bu kadar canice öldürülemez ya! Bir insan niye sebepsiz yere öldürülebiliyor ya? Böyle insanlar çıkmasın, toplum içinde yaşamasın. Bunlar toplum içine girmesin" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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