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Eskişehir’de Ahmet Çalık’ı vahşice katletmişti: Akıl sağlığı raporu açıklanan caniden mahkemede pişkin savunma!
Eskişehir’de Ahmet Çalık’ı vahşice katletmişti: Akıl sağlığı raporu açıklanan caniden mahkemede pişkin savunma!
Eskişehir'de geçtiğimiz yıl araçla çarptığı Ahmet Çalık'ı demir çubuk ile darp ederek ölümüne sebep olan ve çıkarıldığı mahkemede, "Ahmet'in büyü yaptığını düşünüyordum" diyerek kendisini savuran sanık Yalçın Namal'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 10:21