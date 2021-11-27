Ev yapımı arabasıyla Lamborghini’ye Ferrari’ye rakip oldu! Hurda parçalardan süper spor otomobil yaptı

Jacek Mazur, çocukluğundan beridir McLaren sahibi olmanın hayalini kuruyordu. Ancak Mazur'un hayalinin önündeki en büyük engel paraydı. McLaren marka bir otomobilin fiyatı milyon doları bulabiliyor. 48 yaşındaki adam, bu sebeple kendi planını uygulamaya koyuldu.
Hayalindeki McLaren'a kavuşmak isteyen Mazur, fiyatı oldukça pahalı olan McLaren modelini kendi yapmayı planladı ve bunu başardı.
Mazur bu planını yakın çevresine açıkladığında ise bazı kişilerden destek görürken, bazıları ise böyle bir projenin başarılı olmayacağını söyledi.
Mazur, McLaren projesi için aylarca planı üstünde en ince noktaya kadar her şeyi düşündü ve hurdaya çıkmış Mercedes ve Audi araçların parçalarını topladı.
Uzun süren yorucu bir çalışmanın sonucunda ise ortaya muhteşem bir McLaren çıktı. Ev yapımı bu McLaren, 0'dan 100'e 6 saniyede çıkıyor. Jacek Mazur, McLaren projesini yaparken kare kare sosyal medyadan da paylaştı.