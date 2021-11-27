Trend Galeri Trend Yaşam Ev yapımı arabasıyla Lamborghini'ye Ferrari'ye rakip oldu! Hurda parçalardan süper spor otomobil yaptı

Ev yapımı arabasıyla Lamborghini'ye Ferrari'ye rakip oldu! Hurda parçalardan süper spor otomobil yaptı

Geçtiğimiz haftalar içinde Lamborghini, Ferrari, Bugatti, McLaren, Rolls-Royce, Bentley gibi lüks araç üreticileri yeni modellerini tanıttı. Bu markaların otomobilleri birçok insanın hayalini süslüyor. Tasarımları, motor güçleri, özellikleri, konforlarıyla her zaman ilgiyi üstlerinde topluyorlar. Fakat bu araçlar herkese hitap etmiyor. Fiyatları yüz binlerce dolardan başlayıp, milyonlarca dolara kadar çıkıyor. Amerika'da yaşayan Jacek Mazur, uzun zamandan beridir süper spor otomobil sahibi olmak istiyordu. Aslında çocukluğundan beridir hayaliydi. Fakat ekonomik açıdan yeterli gücü yoktu, ancak bu durum Mazur'un hayaline engel olmadı. Mazur hurdaya çıkmış Mercedes ve Audi marka araçların parçalarından kendine süper spor otomobil yaptı. Bu araç saniyeler içinde 0'dan 100 km'ye çıkabiliyor.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 09:49
Ev yapımı arabasıyla Lamborghini’ye Ferrari’ye rakip oldu! Hurda parçalardan süper spor otomobil yaptı

Jacek Mazur, çocukluğundan beridir McLaren sahibi olmanın hayalini kuruyordu. Ancak Mazur'un hayalinin önündeki en büyük engel paraydı. McLaren marka bir otomobilin fiyatı milyon doları bulabiliyor. 48 yaşındaki adam, bu sebeple kendi planını uygulamaya koyuldu.

Ev yapımı arabasıyla Lamborghini’ye Ferrari’ye rakip oldu! Hurda parçalardan süper spor otomobil yaptı

Hayalindeki McLaren'a kavuşmak isteyen Mazur, fiyatı oldukça pahalı olan McLaren modelini kendi yapmayı planladı ve bunu başardı.

Ev yapımı arabasıyla Lamborghini’ye Ferrari’ye rakip oldu! Hurda parçalardan süper spor otomobil yaptı

Mazur bu planını yakın çevresine açıkladığında ise bazı kişilerden destek görürken, bazıları ise böyle bir projenin başarılı olmayacağını söyledi.

Ev yapımı arabasıyla Lamborghini’ye Ferrari’ye rakip oldu! Hurda parçalardan süper spor otomobil yaptı

Mazur, McLaren projesi için aylarca planı üstünde en ince noktaya kadar her şeyi düşündü ve hurdaya çıkmış Mercedes ve Audi araçların parçalarını topladı.

Ev yapımı arabasıyla Lamborghini’ye Ferrari’ye rakip oldu! Hurda parçalardan süper spor otomobil yaptı

Uzun süren yorucu bir çalışmanın sonucunda ise ortaya muhteşem bir McLaren çıktı. Ev yapımı bu McLaren, 0'dan 100'e 6 saniyede çıkıyor. Jacek Mazur, McLaren projesini yaparken kare kare sosyal medyadan da paylaştı.

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