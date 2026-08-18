Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: "Üç Koli Kuralı" ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!

SİSTEMİ UYGULARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Bu yöntemi başarıyla tamamlamak için şu altın kuralları unutmayın:

Tek bir odayla başlayın: Tüm evi aynı anda temizlemeye çalışmak tükenmişliğe yol açar. Önce küçük bir çekmeceyle veya sadece çalışma masasıyla başlayın.

Hızlı karar verin: Bir eşyayı elinize aldığınızda düşünmek için 5 saniyeden fazla harcamayın. İlk iç sesiniz ne söylüyorsa koliye onu yazın.