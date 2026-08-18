Trend Galeri Trend Yaşam Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: 'Üç Koli Kuralı' ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!

Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: "Üç Koli Kuralı" ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!

Eviniz eşyalarla dolup taşıyor ancak nereyi toparlayacağınızı bilemeyip sürekli erteliyor musunuz? Temizlik yapmayı işkence olmaktan çıkaran, profesyonel düzenleyicilerin en sık kullandığı ve eşya yığınlarından acı çekmeden kurtulmanızı sağlayan "Üç Koli Yöntemi" ile tanışın.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 15:30 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 15:32
Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: Üç Koli Kuralı ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!

Hafta sonu büyük bir hevesle evin temizliğine girişirsiniz; ancak odadan odaya koştururken hangi eşyayı nereye koyacağınızı bilemez, saatler sonunda elinizde kocaman bir yorgunluk ve hala dağınık kalan odalarla kalırsınız. Eşyalar zamanla evimizi ele geçirir ve biz fark etmeden zihinsel bir yorgunluk yaratır.

Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: Üç Koli Kuralı ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!

Evi toparlamak gözünüze daima dağ gibi büyüyorsa, sorunun sizde değil, kullandığınız yöntemde olması çok yüksek. Dağınıklığı kalıcı olarak bitiren ve karar vermeyi çocuk oyuncağı haline getiren o altın kural devreye giriyor: Üç Koli Yöntemi.

Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: Üç Koli Kuralı ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!

NEDEN EVİMİZİ TOPARLAMAKTA BU KADAR ZORLANIRIZ?

Psikolojide eşyalarımızla aramızda görünmez bir "duygusal bağ" kurulur. Bir eşyayı elimize aldığımızda beyin hemen devreye girer ve "Ya bir gün lazım olursa?", "Buna çok para vermiştim" veya "Anısı var" diyerek nesneyi bırakmamızın önüne geçer.

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Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: Üç Koli Kuralı ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!

Evin tamamını aynı anda temizlemeye çalışmak beyne çok büyük bir yük bindirir (Karar Felci). İşte Üç Koli Yöntemi, bu duygusal bahaneleri ve zihinsel yorgunluğu ortadan kaldırmak için tasarlanmış kusursuz bir sistemdir.

Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: Üç Koli Kuralı ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!

EVİNİZİ KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK O ALTIN TAKTİK: ÜÇ KOLİ YÖNTEMİ

Uygulaması son derece basit olan bu yöntem için tek ihtiyacınız olan büyük boy üç adet koli ve üzerlerine yapıştıracağınız kağıtlardır. Odaya girin ve şu adımları izleyin:

Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: Üç Koli Kuralı ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!

1. Koli (Kesinlikle Kalacaklar): Hayatınızda aktif olarak kullandığınız, sevdiğiniz ve vazgeçemediğiniz temel eşyalar bu koliye girer. Bunlar doğrudan yerine geri kaldırılır.

Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: Üç Koli Kuralı ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!

2. Koli (Bağışla / Sat): Çalışır durumda olan, sağlam olan ancak son aylarda yüzünüze bile bakmadığınız eşyalar. Bunları başkalarına vererek evde yer açın.

Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: Üç Koli Kuralı ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!

3. Koli (Bekleme Odası / Test Kutusu): "Atmaya kıyamıyorum ama emin de değilim" dediğiniz şüpheli eşyalar. Bu kolinin üzerine bugünün tarihini atın ve koli bandıyla kapatıp kiler veya baza altına kaldırın. 3 ila 6 ay boyunca bu koliye hiç ihtiyacınız olmadıysa, içindeki eşyaları hiç açmadan doğrudan bağışlayabilirsiniz. Demek ki o eşyalara gerçekten ihtiyacınız yokmuş!

Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: Üç Koli Kuralı ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!

SİSTEMİ UYGULARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Bu yöntemi başarıyla tamamlamak için şu altın kuralları unutmayın:

Tek bir odayla başlayın: Tüm evi aynı anda temizlemeye çalışmak tükenmişliğe yol açar. Önce küçük bir çekmeceyle veya sadece çalışma masasıyla başlayın.

Hızlı karar verin: Bir eşyayı elinize aldığınızda düşünmek için 5 saniyeden fazla harcamayın. İlk iç sesiniz ne söylüyorsa koliye onu yazın.

Evdeki dağınıklığa son veren o efsane yöntem: Üç Koli Kuralı ile yaşam alanınızı kökten dönüştürün!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör