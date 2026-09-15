Evden çalışanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Uzaktan işe başlarken mutlaka yapmanız gereken 6 şey

1. MOBİL BİR "EV OFİSİ" YARATIN

Sabit bir çalışma masanız olsa bile, tekerlekli ve üç katlı bir servis arabasını "mobil ofis" haline getirmek harika bir çözümdür.

Üst Kat: Dosyalar ve evraklar.

Orta Kat: Kalemler, defterler ve ofis malzemeleri.

Alt Kat: Referans kitapları veya atıştırmalıklar.

Bu araba sayesinde evin her köşesi anında ofise dönüşebilir. Üstelik mesai bitiminde bu arabayı fişten çekip bir dolaba kaldırmak, günü zihinsel olarak kapatmanıza inanılmaz bir katkı sağlar.