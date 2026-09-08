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Eylül'ün ilk haftasında bunu da gördük: O ilimizde termometreler -5'e düştü her yer buz tuttu!
Eylül'ün ilk haftasında bunu da gördük: O ilimizde termometreler -5'e düştü her yer buz tuttu!
Eylül ayının ilk günlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kış provası başladı. Rize'nin 3 bin 100 rakımlı Tahpur Yaylası beyaz esaret altına girerken, Kars'ta gece eksi 5 dereceye düşen dondurucu sıcaklık nedeniyle araç camları tamamen buz tuttu.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 12:51