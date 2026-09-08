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Eylül'ün ilk haftasında bunu da gördük: O ilimizde termometreler -5'e düştü her yer buz tuttu!

Eylül ayının ilk günlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kış provası başladı. Rize'nin 3 bin 100 rakımlı Tahpur Yaylası beyaz esaret altına girerken, Kars'ta gece eksi 5 dereceye düşen dondurucu sıcaklık nedeniyle araç camları tamamen buz tuttu.

İHA
Giriş Tarihi: 08.09.2026 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 12:51
Eylül’ün ilk haftasında bunu da gördük: O ilimizde termometreler -5’e düştü her yer buz tuttu!
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Yaz mevsiminin hemen ardından sonbaharın ilk günleriyle birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar aniden çakıldı.

Eylül’ün ilk haftasında bunu da gördük: O ilimizde termometreler -5’e düştü her yer buz tuttu!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 3 bin 100 metre yükseklikte bulunan Tahpur Yaylası'nda bastıran kar yağışı her yeri beyaza bürürken, Kars'ta ise gece sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar geriledi.

Eylül’ün ilk haftasında bunu da gördük: O ilimizde termometreler -5’e düştü her yer buz tuttu!

Sabah işe gitmek üzere araçlarının başına geçen vatandaşlar buzla kaplanan camları temizlemekte zorlanırken, bölge sakinleri ve işletmeciler "Eylül ayında kış geldi, hazırlıksız yakalandık" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Eylül’ün ilk haftasında bunu da gördük: O ilimizde termometreler -5’e düştü her yer buz tuttu!

Yüksek kesimlerde hızlı değişen hava koşulları nedeniyle yetkililer ve yerel işletmeciler bölgeye seyahat edecek vatandaşları uyardı.

Eylül’ün ilk haftasında bunu da gördük: O ilimizde termometreler -5’e düştü her yer buz tuttu!

Aniden bastıran kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle özellikle gece saatlerinde açık alanda park edilen araçlarda don olayları yaşanırken, dondurucu havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.

Eylül’ün ilk haftasında bunu da gördük: O ilimizde termometreler -5’e düştü her yer buz tuttu!
Eylül’ün ilk haftasında bunu da gördük: O ilimizde termometreler -5’e düştü her yer buz tuttu!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#RİZE #KARS