Trend Galeri Trend Yaşam Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye'nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye'nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

Türkiye'nin en güzel kadınlarının yaşadığı şehir belli oldu! Beklenen illeri geride bırakarak zirveye yerleşen ve ezberleri bozan o sürpriz şehri görünce çok şaşıracaksınız. Bakın Türkiye'nin en güzel kadınları hangi ilimizde yaşıyor?

Giriş Tarihi: 26.07.2026 13:47 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 13:49
Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

Yapay zeka Türkiye'nin "güzellik haritasını" çıkardı, sonuçlar tüm ezberleri bozdu! Peki, yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadınları hangi ilde? İşte olay yaratan o liste...

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

Trabzon ve Rize: Listenin bu basamağında Karadeniz'in doğallığı bizi karşılıyor. Bu bölgenin kadınları, yayla havasının ve hırçın doğanın bir yansıması olarak doğal bir canlılığa sahiptir. Makyaja ihtiyaç duymayan duru ciltleri ve meşhur "pembe yanakları" ile Karadeniz kadını, her zaman en doğal güzellik listelerinin başında gelir.

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

Bursa ve Balıkesir: Marmara'nın bu iki komşu şehri, Balkan göçmenlerinin yoğunluğu sayesinde özel bir genetik mirasa sahiptir. Genellikle açık tenli ve renkli gözlü olmalarıyla tanınan bu illerin kadınları, "su gibi" tabir edilen zarif ve duru bir güzellik sergilerler.

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Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

Mardin: Mezopotamya'nın büyüleyici atmosferini taşıyan Mardin, karakteristik güzelliklerin merkezidir. Tarihin derinliklerinden gelen o asil duruş, Mardin kadınlarının derin bakışlı gözlerinde ve belirgin yüz hatlarında hayat bulur. Bu bölge, gizemli ve mistik bir güzellik arayanlar için ilk duraktır.

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

Eskişehir: Bir öğrenci şehri olmanın getirdiği dinamizm, Eskişehir'i listenin üst sıralarına taşır. Modern yaşam tarzı ve yüksek eğitim seviyesiyle birleşen genç enerji, Eskişehir kadınlarını hem bakımlı hem de entelektüel bir şıklığa kavuşturur.

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

İstanbul: Bir imparatorluklar başkenti olan İstanbul, güzelliğin kozmopolit merkezidir. Türkiye'nin her köşesinden ve dünyanın dört bir yanından gelen etkilerin birleştiği bu şehirde, stil sahibi ve sofistike bir güzellik anlayışı hakimdir. Modanın kalbinde yaşayan İstanbul kadını, her daim bakımlı ve zarafet doludur.

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

İzmir: Ve listenin nihai zirvesi, geleneksel olarak her zaman İzmir'e çıkar. "Ege'nin İncisi"nin kadınları; özgürlüklerine olan düşkünlükleri, güler yüzleri ve doğal özgüvenleriyle tanınırlar. İzmir kızı, sadece fiziksel özellikleriyle değil, hayata karşı sergilediği neşeli ve modern duruşuyla Türkiye'de güzelliğin sembolü haline gelmiştir.

Türkiye'nin 81 ilinin her biri, aslında kendi içinde farklı bir cevher barındırır. Anadolu'nun bu zengin mozaiğinde asıl güzellik, bu çeşitliliğin yarattığı benzersiz harmanda saklıdır.

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARININ YAŞADIĞI 20 ÜLKE

Rusya'nın soğuk asaletinden Brezilya'nın egzotik enerjisine, Hindistan'ın gizemli bakışlarından Türkiye'nin eşsiz cazibesine kadar dünyanın en etkileyici kadınları bu listede buluştu. 'Dünyanın en güzel kadınları nerede yaşıyor?' sorusuna 2024 verileriyle verilen bu yanıt, tüm ezberleri bozmaya hazır. İşte hayalleri süsleyen, her biri birer ikon haline gelmiş o 20 ülke!

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

20. BULGARİSTAN

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

19. HOLLANDA

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

18. PAKİSTAN

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

17. PORTO RİKO

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

16. ARJANTİN

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

15. FİLİPİNLER

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

14. KANADA

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

13. AFGANİSTAN

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

12. DANİMARKA

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

11. KOLOMBİYA

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

10. UKRAYNA

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

9. İSVEÇ

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

8. ABD

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

7. VENEZUELA

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

6. HİNDİSTAN

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

5. İTALYA

Ezber bozan liste açıklandı: Türkiye’nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor?

4. RUSYA