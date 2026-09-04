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Faciadan kurtuldu! Girne'deki dehşet anlarını anlattı: Yaşadığımız şey tam anlamıyla bir can pazarıydı!
Faciadan kurtuldu! Girne'deki dehşet anlarını anlattı: Yaşadığımız şey tam anlamıyla bir can pazarıydı!
Girne açıklarında alabora olan gemiden sağ kurtulan Gaziantepli Serdar Çapan, olay sonrası memleketi Gaziantep'e dönerek ailesine kavuştu. Çapan, facia gemisinde yaşadığı dehşet anlarını anlattı, mürettebatın bilinçsiz davranışlarının süreci daha da zorlaştırdığını ifade etti.
Giriş Tarihi: 04.09.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 10:05