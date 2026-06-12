Fatoş Pınar Türker ve ’çıplak arama’ yalanının arkasındaki asıl gerçek | Mahmut Övür yazdı

Bu konuda İmamoğlu'nun sicili bir hayli kabarık ama Özgür Özel de ondan geri kalmış değil. Hatırlayın, gazeteci Enver Aysever'in Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'yla karşılaşmasında, "Hırsızın elini sıkmam" dediğini yazmış ve ortalık karışmıştı. Özgür Özel de meydanlara çıkıp benim yalan yazdığımı söylemişti. Daha ilginci, CHP kamuoyunun iyi tanıdığı iki avukat da bu yalanın yalancı tanığı olmuştu.

Sonra ne oldu? Enver Aysever hepsini yalanladı. Böyle onlarca siyasi yalanları var.

Son günlerde bu yalan kampanyasına bir isim daha katıldı. "İmamoğlu Suç Örgütü"nün önde gelen isimlerinden Fatoş Pınar Türker, bir kez daha "cezaevinde çıplak arama" iddialarıyla gündem oldu. Fondaş medya da hemen harekete geçti, rüşvet almak suçundan tutuklu Türker'i manşetlere taşıdı.

Oysa iddia yeni olmadığı gibi uygulama da sadece Türkiye'deki cezaevlerine özgü değildi. Ayrıca savcılıktan yapılan açıklamada da iddia araştırıldı ve yalanlandı.

Peki buna rağmen neden büyütüldü?

Çünkü ortada çok ciddi bir yolsuzluk ve rüşvet gerçeği vardı. Ne yaptığıyla ilgili sadece bir örnek verelim: Türker, İBB'nin bir iştirakinin müdürüyken bir ihale yapıyor. Davet usulüyle yapılan ihale 39 milyon 312 bin TL'ye bir firmaya veriliyor. İhaleyi alan firmanın kazancı ne kadar biliyor musunuz? 264 milyon... Akıl alır gibi değil, bundan daha net bir "kıyak" ihale olmaz. Herhalde yüzde yüz değil yüzde binlere varan bir kâr ettirmenin bir sırrı var.

İşte "İmamoğlu Suç Örgütü" davasında yargılanan siyasetçiler, bürokratlar bu sırrı saklıyor. Bu sır da ancak "yalanla" saklanır.