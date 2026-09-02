Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB - BJK derbisi tarihi

Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek kritik mücadele, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar merakla takip ediliyor. İşte, FB - BJK derbisi tarihi;