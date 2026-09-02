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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB - BJK derbisi tarihi
Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB - BJK derbisi tarihi
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sezonun ilk büyük derbisinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesinde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 11:43