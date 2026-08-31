Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK dev derbi maçı için geri sayım!

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı dev bir mücadeleye sahne oluyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman sorusu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan resmi programla yanıt buldu. İki ezeli rakibin Kadıköy'deki randevusunun tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluş detayları netleşti.
TFF tarafından ilan edilen 4. hafta karşılaşmalarının tam takvimi şu şekilde:
|Tarih
|Saat
|Karşılaşma
|4 Eylül Cuma
|20:00
|İstanbul Başakşehir - Galatasaray
|5 Eylül Cumartesi
|17:00
|Erzurumspor FK - TÜMOSAN Konyaspor
|5 Eylül Cumartesi
|20:00
|Fenerbahçe - Beşiktaş
|6 Eylül Pazar
|17:00
|Kasımpaşa - Amed SK
|6 Eylül Pazar
|17:00
|Arca Çorum FK - Eyüpspor
|6 Eylül Pazar
|20:00
|Kocaelispor - Samsunspor
|6 Eylül Pazar
|20:00
|Trabzonspor - Gençlerbirliği
|7 Eylül Pazartesi
|20:00
|Göztepe - Gaziantep FK
|7 Eylül Pazartesi
|20:00
|Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor