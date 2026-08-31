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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK dev derbi maçı için geri sayım!

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı dev bir mücadeleye sahne oluyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman sorusu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan resmi programla yanıt buldu. İki ezeli rakibin Kadıköy'deki randevusunun tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluş detayları netleşti.

Giriş Tarihi: 31.08.2026 16:13 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 16:17
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK dev derbi maçı için geri sayım!

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen iki dev kulüp, ligin ilk kritik virajında karşı karşıya geliyor. TFF'nin Avrupa kupaları takvimini dikkate alarak belirlediği fikstür doğrultusunda, dev mücadelenin oynanacağı gün ve saat futbol kamuoyuna duyuruldu. Fenerbahçe Beşiktaş maçı takvimlerde işaretlendi.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK dev derbi maçı için geri sayım!

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan Trendyol Süper Lig 4. hafta maç programına göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK dev derbi maçı için geri sayım!

Kadıköy'de Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak dev müsabaka, haftanın en kritik karşılaşması olarak öne çıkıyor. TFF'nin fikstür planlamasında hafta içi oynanacak Avrupa kupaları maç takvimini esas alması sebebiyle dev derbi Cumartesi akşamı prime-time kuşağında futbolseverlerle buluşacak.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK dev derbi maçı için geri sayım!

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini canlı ve naklen ekranlara getirecek.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK dev derbi maçı için geri sayım!

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE FİKSTÜR

TFF tarafından ilan edilen 4. hafta karşılaşmalarının tam takvimi şu şekilde:

Tarih Saat Karşılaşma
4 Eylül Cuma 20:00 İstanbul Başakşehir - Galatasaray
5 Eylül Cumartesi 17:00 Erzurumspor FK - TÜMOSAN Konyaspor
5 Eylül Cumartesi 20:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
6 Eylül Pazar 17:00 Kasımpaşa - Amed SK
6 Eylül Pazar 17:00 Arca Çorum FK - Eyüpspor
6 Eylül Pazar 20:00 Kocaelispor - Samsunspor
6 Eylül Pazar 20:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği
7 Eylül Pazartesi 20:00 Göztepe - Gaziantep FK
7 Eylül Pazartesi 20:00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK dev derbi maçı için geri sayım!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör