Trend Galeri Trend Yaşam Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK dev derbi maçı için geri sayım!

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK dev derbi maçı için geri sayım!

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı dev bir mücadeleye sahne oluyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman sorusu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan resmi programla yanıt buldu. İki ezeli rakibin Kadıköy'deki randevusunun tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluş detayları netleşti.

Giriş Tarihi: 31.08.2026 16:13 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 16:17