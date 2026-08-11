Fenerbahçe nasıl tur atlar, bir üst tura nasıl geçer? Sturm Graz maçında tüm ihtimaller netleşti!

STURM GRAZ HANGİ SKORLA TUR ATLAR?

Sturm Graz'ın iki farklı galibiyeti halinde toplam skor eşitlenecek. Örneğin Avusturya ekibinin karşılaşmayı 2-0 kazanması durumunda skor 2-2'ye gelecek ve turu belirlemek için uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa tur atlayan takım penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Sturm Graz'ın üç veya daha farklı galibiyetinde ise Fenerbahçe turnuvaya veda edecek. 3-0, 4-0 gibi sonuçlar Avusturya temsilcisini play-off turuna taşıyacak.