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Fenerbahçe nasıl tur atlar, bir üst tura nasıl geçer? Sturm Graz maçında tüm ihtimaller netleşti!
Fenerbahçe nasıl tur atlar, bir üst tura nasıl geçer? Sturm Graz maçında tüm ihtimaller netleşti!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz karşısına çıkıyor. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak play-off turuna yükselmek istiyor. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar, hangi skorlar yeterli, hangi sonuçlarda elenir?
Giriş Tarihi: 11.08.2026 18:10
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 18:50