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Fenerbahçe nasıl tur atlar, bir üst tura nasıl geçer? Sturm Graz maçında tüm ihtimaller netleşti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz karşısına çıkıyor. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak play-off turuna yükselmek istiyor. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar, hangi skorlar yeterli, hangi sonuçlarda elenir?

Giriş Tarihi: 11.08.2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 18:50
Fenerbahçe nasıl tur atlar, bir üst tura nasıl geçer? Sturm Graz maçında tüm ihtimaller netleşti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşıyor. Kadıköy'deki ilk mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda elde edeceği sonuçla tur biletini almaya çalışacak. 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gözü kritik mücadeleye çevrildi.

Fenerbahçe nasıl tur atlar, bir üst tura nasıl geçer? Sturm Graz maçında tüm ihtimaller netleşti!

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, ilk maçta Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği için rövanş karşılaşmasına iki farklı avantajla çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Avusturya'da galibiyet alması veya mücadeleyi beraberlikle tamamlaması halinde turu geçen taraf olacak.

Fenerbahçe'nin tek farklı mağlubiyetleri de tur için yeterli olacak. Sturm Graz'ın 1-0, 2-1 veya 3-2 gibi skorlarla kazanması halinde iki maç sonunda toplam skor Fenerbahçe lehine kalacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar, bir üst tura nasıl geçer? Sturm Graz maçında tüm ihtimaller netleşti!

STURM GRAZ HANGİ SKORLA TUR ATLAR?

Sturm Graz'ın iki farklı galibiyeti halinde toplam skor eşitlenecek. Örneğin Avusturya ekibinin karşılaşmayı 2-0 kazanması durumunda skor 2-2'ye gelecek ve turu belirlemek için uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa tur atlayan takım penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Sturm Graz'ın üç veya daha farklı galibiyetinde ise Fenerbahçe turnuvaya veda edecek. 3-0, 4-0 gibi sonuçlar Avusturya temsilcisini play-off turuna taşıyacak.

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Fenerbahçe nasıl tur atlar, bir üst tura nasıl geçer? Sturm Graz maçında tüm ihtimaller netleşti!

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ

Fenerbahçe, Sturm Graz engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin play-off turunu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Fenerbahçe nasıl tur atlar, bir üst tura nasıl geçer? Sturm Graz maçında tüm ihtimaller netleşti!

FENERBAHÇE'NİN TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe kazanırsa: Tur atlar.
Beraberlik: Fenerbahçe turu geçer.
Sturm Graz tek farklı kazanırsa: Fenerbahçe tur atlar.
Sturm Graz iki farklı kazanırsa: Maç uzatmalara gider.
Sturm Graz üç veya daha farklı kazanırsa: Fenerbahçe elenir.

Fenerbahçe nasıl tur atlar, bir üst tura nasıl geçer? Sturm Graz maçında tüm ihtimaller netleşti!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör