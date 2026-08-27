FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR! Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri henüz kura çekimi öncesinde kesinleşmedi. Sarı-lacivertlilerin karşılaşabileceği takımlar torbalara göre şekillenirken, kura sonucunda toplam 8 rakip belli olacak.
1. Torba: PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid
2. Torba: Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis
3. Torba: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe, Bodo/Glimt
4. Torba: Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens
Fenerbahçe, kendi torbasında yer alan Galatasaray ile eşleşemeyecek. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 rakibi kesin olarak belli olacak.