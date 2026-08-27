Trend Galeri Trend Yaşam FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR! Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR! Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar belli oluyor. Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'nin lig aşamasına yükselen sarı-lacivertliler, Türkiye'yi Galatasaray ile birlikte temsil edecek. 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki 8 rakibi netleşecek. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:41
FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR! Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'nin rakipleri, 27 Ağustos 2026'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak. 2026-2027 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele edecek sarı-lacivertlilerin hangi takımlarla eşleşeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin yer alacağı torba ve karşılaşacağı 8 rakip kura sonrası netleşecek.

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR! Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 18 yıl sonra yeniden Devler Ligi'nde mücadele edecek.

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR! Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR!

Fenerbahçe'nin 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri kura çekimiyle belirlendi. Yeni format kapsamında 36 takımın yer aldığı lig aşamasında sarı-lacivertliler, 4 torbanın her birinden 2 olmak üzere toplam 8 farklı takımla karşılaşacak.

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FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR! Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri henüz kura çekimi öncesinde kesinleşmedi. Sarı-lacivertlilerin karşılaşabileceği takımlar torbalara göre şekillenirken, kura sonucunda toplam 8 rakip belli olacak.

1. Torba: PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2. Torba: Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis

3. Torba: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe, Bodo/Glimt

4. Torba: Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens

Fenerbahçe, kendi torbasında yer alan Galatasaray ile eşleşemeyecek. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 rakibi kesin olarak belli olacak.

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR! Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE HANGİ TORBADA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimine 3. torbadan katılıyor. Sarı-lacivertliler, kendi torbasının yanı sıra diğer torbalardan da rakiplerle eşleşecek.

Kura öncesinde 3. torbada Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bodo/Glimt yer aldı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki 8 rakibi, kura çekimiyle kesinlik kazanacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör