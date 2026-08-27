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FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR! Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar belli oluyor. Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'nin lig aşamasına yükselen sarı-lacivertliler, Türkiye'yi Galatasaray ile birlikte temsil edecek. 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki 8 rakibi netleşecek. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:41