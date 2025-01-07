Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır’ın büyük suçu: Baba ile kızı arasına girmeye çalışmak düpedüz riyadır!

Arabesk riyakârlık öyle felaket bir hâldir ki çok sevdiğini iddia ettiğin sevgiline bir iftira uğruna gözünü kırpmadan mavi gökyüzünü dar etmekle kalmaz, sanki matah bir şey yapmış gibi de övünürsün. "Namus" uğruna ölürsün öldürürsün ama ölümüne sevdiğini iddia ettiğin sevgilinin hasretini dindirmek için hayat kadınlarıyla nefsini köreltmekte de bir sakınca görmezsin. Sonra da kalkar ona buna lagaluga edersin. Çünkü en namuslu sensin, haksızlığa uğratılan sensin, kader de daha doğar doğmaz kafayı sana takmıştır zaten...