Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır’ın büyük suçu: Baba ile kızı arasına girmeye çalışmak düpedüz riyadır!

Arabeskin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta ismin cenazesinde, sevenlerinin gözyaşları kadar, aile içerisindeki gerilim de dikkat çekti. SABAH yazarı Salih Tuna, cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur'a yapılan saygısızlığa dikkat çekti. Salih Tuna, bugünkü yazısında "Ferdi Tayfur'un fanı olmak hiç kimseye 30 yıllık eski eşi Necla Nazır'a saygısızlık yapma hakkını vermez" dedi. İşte Salih Tuna'nın yazısı…