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Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır’ın büyük suçu: Baba ile kızı arasına girmeye çalışmak düpedüz riyadır!

Arabeskin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta ismin cenazesinde, sevenlerinin gözyaşları kadar, aile içerisindeki gerilim de dikkat çekti. SABAH yazarı Salih Tuna, cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur'a yapılan saygısızlığa dikkat çekti. Salih Tuna, bugünkü yazısında "Ferdi Tayfur'un fanı olmak hiç kimseye 30 yıllık eski eşi Necla Nazır'a saygısızlık yapma hakkını vermez" dedi. İşte Salih Tuna'nın yazısı…

SALİH TUNA
Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:23
Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır’ın büyük suçu: Baba ile kızı arasına girmeye çalışmak düpedüz riyadır!

Rahmetli Ferdi Tayfur'un 30 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur'a yapılan saygısızlık nedense bana, Fazıl Say dostumuzun "Türk halkının arabesk yavşaklığından utanıyorum..." sözünü hatırlattı.

Hadi diyelim, merhuma kendilerini Necla Nazır'dan daha "yakın" görüyorlar. Peki kızı Tuğçe Tayfur'dan da mı daha yakın görüyorlar, bu ne hadsizliktir?

Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır’ın büyük suçu: Baba ile kızı arasına girmeye çalışmak düpedüz riyadır!

Baba ile kızı arasına girmeye çalışmak, kendi kendine jilet atmak psikopatlığı değilse (biz yine de "yavşaklık" demeyelim) düpedüz riyadır.

Riyakârlık da ruhu çürütür.

Kaldı ki Ferdi Tayfur'un fanı olmak hiç kimseye 30 yıllık eski eşi Necla Nazır'a saygısızlık yapma hakkını vermez.

Necla Hanım'a cenazede yapılan saygısızlık tek kelimeyle utanç vericiydi.

Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır’ın büyük suçu: Baba ile kızı arasına girmeye çalışmak düpedüz riyadır!

Lafa geldi mi kadına her türlü şiddete karşıdırlar. Kadın ile erkek arasındaki anlaşmazlıklarda da "pozitif ayrımcılık" yaparak kadından yana taraf olduklarını dile getirirler. Kötü erkekler hep başkalarıdır zaten. Kendileri zinhar onlar gibi değildir.

Gelgelelim, "vurun kahpeye" mesabesindedir pratikleri.

Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır’ın büyük suçu: Baba ile kızı arasına girmeye çalışmak düpedüz riyadır!

Arabesk riyakârlık öyle felaket bir hâldir ki çok sevdiğini iddia ettiğin sevgiline bir iftira uğruna gözünü kırpmadan mavi gökyüzünü dar etmekle kalmaz, sanki matah bir şey yapmış gibi de övünürsün. "Namus" uğruna ölürsün öldürürsün ama ölümüne sevdiğini iddia ettiğin sevgilinin hasretini dindirmek için hayat kadınlarıyla nefsini köreltmekte de bir sakınca görmezsin. Sonra da kalkar ona buna lagaluga edersin. Çünkü en namuslu sensin, haksızlığa uğratılan sensin, kader de daha doğar doğmaz kafayı sana takmıştır zaten...

Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır’ın büyük suçu: Baba ile kızı arasına girmeye çalışmak düpedüz riyadır!

Fanı olduğun arabeskin krallarının filmlerini izlerken bira şişelerini sinemalarda kırar, konserlerde kendine jilet atarsın. O derece duygulusun, hassassın. Fakat fanı olduğun kralın ailesine saygın yok, onu ne yapacağız?

Hele şu (Ferdi Tayfur'un yeğeni) Nilüfer Gözalıcı'nın yaptığına ne demeli? "Sen buraya gelemezsin" diyerek Tuğçe Tayfur'u özbeöz babasının cenazesinden kovmaya çalışmak da ne oluyor?

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