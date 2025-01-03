Ferdi Tayfur'un plak şirketi SABAH'a konuştu: "Geride çok önemli eserler bıraktı"

Bundan sonra hem gönüllerde hem de kulaklarda yaşayacak. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Kendisiyle yetmiş beş yılından, seksen iki yılına kadar beraber çalıştık. On kırk beşlik beş kompleyi yaptık ve çok önemli olan çeşme kırk beşliğini burada yaptık. Milyonlar satan kırk beşliktir. Altın plak aldı. Aynı zamanda filmi yapıldı.