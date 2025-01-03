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Ferdi Tayfur'un plak şirketi SABAH'a konuştu: "Geride çok önemli eserler bıraktı"

Bu Günler Yaşanacak,Huzurum Kalmadı,Acılar gibi toplumun ilgi odağı olan şarkıların sahibi 79 yaşındaki Ferdi Tayfur'un kaybının ardından İstanbul'da 1973 yılında kurulan, Ferdi Tayfur ile birlikte önemli işlere imza atan plak şirketinin sahibi Muhteşem Candan, usta sanatçıyı SABAH'a anlattı. Candan, "Tüm müzik severlerin, müzik dünyasının ve yakınlarının başı sağ olsun. Sahiden çok büyük ve çok acı bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride çok önemli eserler bıraktı. Bundan sonra hem gönüllerde hem de kulaklarda yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:22
Ferdi Tayfur’un plak şirketi SABAH’a konuştu: Geride çok önemli eserler bıraktı

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti. Usta sanatçının vefatı hem ailesini hem de sevenlerini yasa boğarken, İstanbul Fatih'te bulunan Plakçılar Çarşısı esnafı ve Ferdi Tayfur ile birlikte çalışmış olan plakçı Muhteşem Candan da (69) usta sanatçıyı kaybetmemizin ardından yaşadığı hüznü dile getirdi.

Ferdi Tayfur’un plak şirketi SABAH’a konuştu: Geride çok önemli eserler bıraktı

Ferdi Tayfur'un öne çıkan eserlerinde beraber çalıştıklarını dile getiren Candan, "Yeri asla doldurulamayacak bir sanatçıydı. Çok özel bir sese sahipti. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir sanatçı. Bundan sonraki hayatımızda onun eserlerini gönlümüzde ve beynimizde yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur’un plak şirketi SABAH’a konuştu: Geride çok önemli eserler bıraktı

BUNDAN SONRA HEM GÖNÜLLERDE HEM DE KULAKLARDA YAŞAYACAK

Candan, Tayfur'un geride çok önemli eserler bıraktığını, gönüllerde yaşayacağını belirterek, "Tüm müzik severlerin, müzik dünyasının ve yakınlarının başı sağ olsun. Sahiden çok büyük ve çok acı bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride çok önemli eserler bıraktı.

Ferdi Tayfur’un plak şirketi SABAH’a konuştu: Geride çok önemli eserler bıraktı

Bundan sonra hem gönüllerde hem de kulaklarda yaşayacak. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Kendisiyle yetmiş beş yılından, seksen iki yılına kadar beraber çalıştık. On kırk beşlik beş kompleyi yaptık ve çok önemli olan çeşme kırk beşliğini burada yaptık. Milyonlar satan kırk beşliktir. Altın plak aldı. Aynı zamanda filmi yapıldı.

Ferdi Tayfur’un plak şirketi SABAH’a konuştu: Geride çok önemli eserler bıraktı

Onda da çok büyük başarılar elde etti. Belki de Avrupa'daki istatistiklere göre şu anda daha böyle bir rekor kırılamadı. Türkiye'nin nüfusu o dönemler 42 milyonken Ferdi Tayfur'u, 10-12 milyon kişi seyretmiş. Bu da dünyada çok görülen bir başarı değil. O zamanın teknolojisiyle düşünün beş altı tane film kopyasıyla sinemalara giriyorlardı" ifadelerini kullandı.

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