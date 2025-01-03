Ferdi Tayfur'un plak şirketi SABAH'a konuştu: "Geride çok önemli eserler bıraktı"
Bu Günler Yaşanacak,Huzurum Kalmadı,Acılar gibi toplumun ilgi odağı olan şarkıların sahibi 79 yaşındaki Ferdi Tayfur'un kaybının ardından İstanbul'da 1973 yılında kurulan, Ferdi Tayfur ile birlikte önemli işlere imza atan plak şirketinin sahibi Muhteşem Candan, usta sanatçıyı SABAH'a anlattı. Candan, "Tüm müzik severlerin, müzik dünyasının ve yakınlarının başı sağ olsun. Sahiden çok büyük ve çok acı bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride çok önemli eserler bıraktı. Bundan sonra hem gönüllerde hem de kulaklarda yaşayacak" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:22