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Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Müslüm Gürses’le barıştığı görüntüler tekrar gündem oldu!
Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Müslüm Gürses’le barıştığı görüntüler tekrar gündem oldu!
Türk sanat dünyası Ferdi Tayfur'un vefat haberi ile sarsıldı. Tayfur'un vefatı sonrası daha önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses ile ilgili de pek çok paylaşım yapıldı. Arabeskin iki önemli temsilcisinin yıllar önce canlı yayında barıştığı görüntüler yeniden gündem oldu.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:25