Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Müslüm Gürses’le barıştığı görüntüler tekrar gündem oldu!

MÜSLÜM GÜRSES İLE BERABER ANDILAR

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası binlerce taziye mesajı paylaşıldı. O mesajların birçoğu daha önce vefat eden Müslüm Gürses ile de ilintiliydi.

UZUN SÜRE KÜSLÜK YAŞADILAR

Ferdi Tayfur, katıldığı her yayında Müslüm Gürses'in kendisi ve Orhan Gencebay'dan daha iyi olduğunu dile getiriyordu. Müslüm Gürses de, benzer bir mütevazılık ile Ferdi Tayfur'un kendisinden iyi olduğunu söylüyordu. Ancak ikili arasına yanlış anlaşılmalardan kaynaklı kara kedi girdi. İkili uzun süre küs kaldı.