Trend Galeri Trend Yaşam Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Müslüm Gürses’le barıştığı görüntüler tekrar gündem oldu!

Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Müslüm Gürses’le barıştığı görüntüler tekrar gündem oldu!

Türk sanat dünyası Ferdi Tayfur'un vefat haberi ile sarsıldı. Tayfur'un vefatı sonrası daha önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses ile ilgili de pek çok paylaşım yapıldı. Arabeskin iki önemli temsilcisinin yıllar önce canlı yayında barıştığı görüntüler yeniden gündem oldu.

Giriş Tarihi: 02.01.2025 21:58 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:25
Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Müslüm Gürses’le barıştığı görüntüler tekrar gündem oldu!

Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un vefatı Türkiye'yi yaşa boğdu.

Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Müslüm Gürses’le barıştığı görüntüler tekrar gündem oldu!

Taziye mesajları yağarken, Müslüm Gürses ile Ferdi Tayfur'u birlikte anan çok sayıda paylaşım da dikkat çekti.

Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Müslüm Gürses’le barıştığı görüntüler tekrar gündem oldu!

Gürses işe Tayfur bir süre küslük yaşamış, canlı yayında Selami Şahin ikiliyi barıştırmıştı. İşte o dönem yaşananlar.

Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Müslüm Gürses’le barıştığı görüntüler tekrar gündem oldu!

YAŞAYAN EFSANE FERDİ TAYFUR YAŞAMINI YİTİRDİ

Arabesk müziğin Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses ile birlikte en büyük temsilcisi olarak gösterilen Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Müslüm Gürses’le barıştığı görüntüler tekrar gündem oldu!

MÜSLÜM GÜRSES İLE BERABER ANDILAR

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası binlerce taziye mesajı paylaşıldı. O mesajların birçoğu daha önce vefat eden Müslüm Gürses ile de ilintiliydi.

UZUN SÜRE KÜSLÜK YAŞADILAR

Ferdi Tayfur, katıldığı her yayında Müslüm Gürses'in kendisi ve Orhan Gencebay'dan daha iyi olduğunu dile getiriyordu. Müslüm Gürses de, benzer bir mütevazılık ile Ferdi Tayfur'un kendisinden iyi olduğunu söylüyordu. Ancak ikili arasına yanlış anlaşılmalardan kaynaklı kara kedi girdi. İkili uzun süre küs kaldı.

SON DAKİKA SON DAKİKA