Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor rövanş maçı için geri sayım!

Ferencvaros - Trabzonspor rövanş maçı için geri sayım başladı. Böylece futbolseverlerin Ferençvaroş - Trabzonspor maçı tarihi, saati ve yayın kanalı sorgulamaları hız kazandı. İlk karşılaşmada sahasında 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.