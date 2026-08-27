Trend Galeri Trend Yaşam Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor rövanş maçı için geri sayım!

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor rövanş maçı için geri sayım!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan ekibi Ferençvaroş'a konuk oluyor. Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, turu geçebilmek için sahada galibiyet arayacak. Peki "Ferençvaroş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ?" İşte futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:26 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 11:34
Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor rövanş maçı için geri sayım!

Ferencvaros - Trabzonspor rövanş maçı için geri sayım başladı. Böylece futbolseverlerin Ferençvaroş - Trabzonspor maçı tarihi, saati ve yayın kanalı sorgulamaları hız kazandı. İlk karşılaşmada sahasında 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor rövanş maçı için geri sayım!

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı olan Ferencvaros - Trabzonspor maçı 27 Ağustos Perşembe bugün yapılacak. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ ile 21.30'da başlayacak.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor rövanş maçı için geri sayım!

TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler tarafından merakla beklenen Ferencvaros - Trabzonspor rövanş maçı ATV ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor rövanş maçı için geri sayım!

MUHTEMEL 11'LER

  • FERENCVAROS: Denes Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Rommens, Corbu, Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph.
  • TRABZONSPOR: Onana, Cabral, Savic, Cenk, Mustafa, Melih, Malinovskyi, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör