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Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor rövanş maçı için geri sayım!
Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor rövanş maçı için geri sayım!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan ekibi Ferençvaroş'a konuk oluyor. Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, turu geçebilmek için sahada galibiyet arayacak. Peki "Ferençvaroş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ?" İşte futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve detaylar...
Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 11:34