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Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar

Dünyanın en zenginleri, servetlerini koruma fikrine yepyeni ve dudak uçuklatan bir boyut kazandırıyor! İsviçre Alpleri'nin kalbinde, devasa bir dağın 100 metre altında sadece milyarderlere özel, akılalmaz bir yer altı sığınağı inşa ediliyor. Lüks Ferrarilerden devasa altın külçelerine, paha biçilemez sanat eserlerinden milyarlık koleksiyonlarına kadar her şey, bu yüksek güvenlikli gizli tesiste 99 yıl boyunca korunacak! Peki neden? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 09:18
Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar

Brünig Mega Safe adı verilen bu benzersiz proje, İsviçre'nin Lungern köyü yakınlarındaki Brünig Masifi'nin derinliklerinde hayata geçiriliyor. Ocak 2026'da kazı çalışmalarına resmi olarak başlanan ve yer altı mühendisliğinde on yıllara dayanan deneyime sahip Gasser ailesi tarafından yürütülen tesis, zenginlerin en değerli varlıklarını doğanın kalbinde saklamayı vaat ediyor.

Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar

Yaklaşık iki yıl içinde ilk müşterilerini ağırlaması beklenen proje, standart ve sıkıcı bir banka kasası mantığını tamamen ortadan kaldırarak sınırları zorluyor.

Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar

DAĞIN DERİNLİKLERİNDE KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR LÜKS MAĞARALAR

Gasser Felstechnik uzman ekipleri, dağın iç kısımlarına doğru delme ve patlatma işlemleriyle ilerleyerek 20 ila 25 adet özel mağara inşa ediyor. Büyüklükleri 70 ile 130 metrekare arasında değişen bu devasa yer altı odaları, tamamen alıcıların vizyonuna ve ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor. Projenin esnek yapısı sayesinde oluşturulabilecek bazı özel alanlar şunlar:

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Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar

OTOMOBİL KOLEKSİYONLARI: ÇOK SAYIDA LÜKS VE KLASİK ARAÇ İÇİN GÜVENLİ GARAJLAR.

Sanat ve Değerli Maden Odaları: Altın, belge ve tablolar için özel iklimlendirilen kasalar.

Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Gasser'in açıklamalarına göre; projeye şimdiden 20 lüks aracını saklamak isteyen mega zengin müşterilerden talepler gelmeye başladı bile.

Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar

DOĞAL İKLİMLENDİRME: YAZ KIŞ 13 °C

Bu devasa yer altı tesisinin en cazip yönlerinden biri, kusursuz termal kararlılığı. Dağın kalbindeki sıcaklık, hem yaz hem de kış aylarında doğal olarak 13 °C seviyesinde kalıyor.

Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar

Bu sabit ısı; şarap, sanat eseri ve hassas teknolojik bileşenlerin bozulmadan korunması için ideal bir ortam sunuyor. Üstelik müşteriler, kendi alanlarına özel ekstra havalandırma ve çevre kontrol sistemleri de entegre edebiliyor.

Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar

99 YILLIK KULLANIM HAKKI VE MALİYETLER

Brünig Mega Safe, basit bir depolama kiralama hizmetinin çok ötesine geçiyor. Müşteriler, tapuya kaydedilebilen ve 99 yıla kadar geçerli olan bir yer altı inşaat ve kullanım hakkı satın alıyorlar.

Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar
Özellik Açıklama
Başlangıç Fiyatı 20 metrekarelik en küçük alan için yaklaşık 500.000 İsviçre Frangı.
Ölçek Toplamda 200'e 300 metrelik devasa bir yer altı alanı.
Güvenlik Kuralları Sıkı kontroller; tesise patlayıcı madde ve uyuşturucu girişi kesinlikle yasak.
Çevre Tesisler Masifin içinde halihazırda bir restoran, atış poligonu ve itfaiye tüneli bulunuyor.
Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar

Milyarderlerin servetlerini sıradan bankalar yerine dağların ardına, yerin metrelerce altına saklamaya başlaması, geleceğin lüks güvenlik anlayışı hakkında sizce de çok şey anlatmıyor mu?

Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar

Lüks tüketimin aynı zamanda "lüksü koruma" çabası da bir o kadar dikkat çekici bir düzeye gelmiş durumda

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör