Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar

Dünyanın en zenginleri, servetlerini koruma fikrine yepyeni ve dudak uçuklatan bir boyut kazandırıyor! İsviçre Alpleri'nin kalbinde, devasa bir dağın 100 metre altında sadece milyarderlere özel, akılalmaz bir yer altı sığınağı inşa ediliyor. Lüks Ferrarilerden devasa altın külçelerine, paha biçilemez sanat eserlerinden milyarlık koleksiyonlarına kadar her şey, bu yüksek güvenlikli gizli tesiste 99 yıl boyunca korunacak! Peki neden? İşte detaylar...
|Özellik
|Açıklama
|Başlangıç Fiyatı
|20 metrekarelik en küçük alan için yaklaşık 500.000 İsviçre Frangı.
|Ölçek
|Toplamda 200'e 300 metrelik devasa bir yer altı alanı.
|Güvenlik Kuralları
|Sıkı kontroller; tesise patlayıcı madde ve uyuşturucu girişi kesinlikle yasak.
|Çevre Tesisler
|Masifin içinde halihazırda bir restoran, atış poligonu ve itfaiye tüneli bulunuyor.