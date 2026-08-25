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Ferrarilerini ve altınlarını dağın içine gizliyorlar! 99 yıl boyunca bu kapının arkasında saklayacaklar

Dünyanın en zenginleri, servetlerini koruma fikrine yepyeni ve dudak uçuklatan bir boyut kazandırıyor! İsviçre Alpleri'nin kalbinde, devasa bir dağın 100 metre altında sadece milyarderlere özel, akılalmaz bir yer altı sığınağı inşa ediliyor. Lüks Ferrarilerden devasa altın külçelerine, paha biçilemez sanat eserlerinden milyarlık koleksiyonlarına kadar her şey, bu yüksek güvenlikli gizli tesiste 99 yıl boyunca korunacak! Peki neden? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 09:18