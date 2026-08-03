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FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ye yardım eden şüpheliden çarpıcı ifadeler! Telefon ve GSM hattı itirafı...
FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ye yardım eden şüpheliden çarpıcı ifadeler! Telefon ve GSM hattı itirafı...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özcan Atlı'nın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.08.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 14:45