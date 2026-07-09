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FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! İşe, 3. hafta Milletler Ligi (VNL) maç programı
FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! İşe, 3. hafta Milletler Ligi (VNL) maç programı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları'nın rakipleri, maç tarihleri ve karşılaşma programı voleybolseverler tarafından yakından takip edilirken, gözler kritik mücadelelere çevrildi.
Giriş Tarihi: 06.07.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 17:21