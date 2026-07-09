Trend Galeri Trend Yaşam FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! İşe, 3. hafta Milletler Ligi (VNL) maç programı

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! İşe, 3. hafta Milletler Ligi (VNL) maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları'nın rakipleri, maç tarihleri ve karşılaşma programı voleybolseverler tarafından yakından takip edilirken, gözler kritik mücadelelere çevrildi.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 17:21
FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! İşe, 3. hafta Milletler Ligi VNL maç programı

2026 VNL üçüncü hafta heyecanı başlarken, Filenin Sultanları'nın maç takvimi de merak konusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oynayacağı karşılaşmaların tarihleri, saatleri ve rakipleri araştırılırken, milli takım finallere yükselme yolunda kritik sınavlar verecek.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! İşe, 3. hafta Milletler Ligi VNL maç programı

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

3.HAFTA (KANSAİ, JAPONYA)

8 Temmuz 2026: 06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026: 07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026: 13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026: 09.30 Tayland-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! İşe, 3. hafta Milletler Ligi VNL maç programı

2026 FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

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FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! İşe, 3. hafta Milletler Ligi VNL maç programı

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! İşe, 3. hafta Milletler Ligi VNL maç programı
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör