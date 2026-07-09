FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! İşe, 3. hafta Milletler Ligi (VNL) maç programı

2026 VNL üçüncü hafta heyecanı başlarken, Filenin Sultanları'nın maç takvimi de merak konusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oynayacağı karşılaşmaların tarihleri, saatleri ve rakipleri araştırılırken, milli takım finallere yükselme yolunda kritik sınavlar verecek.