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FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI: Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın yarı final bileti için sahaya çıkacağı mücadeleye ilişkin maç tarihi, saati ve yayın bilgileri voleybolseverler tarafından merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 15:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 16:33