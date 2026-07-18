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FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI: Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın yarı final bileti için sahaya çıkacağı mücadeleye ilişkin maç tarihi, saati ve yayın bilgileri voleybolseverler tarafından merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 15:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 16:33
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI: Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada oldu. Kritik karşılaşmayı yakından takip etmek isteyen sporseverler, Türkiye-Kanada voleybol maçının ne zaman oynanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte çeyrek final mücadelesine ilişkin detaylar...

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI: Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları'nın yarı finale yükselebilmek için sahaya çıkacağı 2026 VNL çeyrek final müsabakası, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile (TSİ) 11.00'de başlayacak.

Dev karşılaşmanın galibi, adını yarı finale yazdırarak Çin - ABD eşleşmesinin kazananı ile eşleşecek.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI: Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE KANADA VNL MAÇI HANGİ KANALDA?

Milletler Ligi heyecanını televizyon başından takip etmek isteyen taraftarlar için yayıncı kuruluş belli oldu.

Türkiye - Kanada çeyrek final maçı, TRT Spor ekranlarından canlı, şifresiz ve naklen ekranlara gelecek.

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FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI: Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI: Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör