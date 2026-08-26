FİLENİN SULTANLARI MAÇI TRT 1 CANLI İZLE | Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle yayını başladı!

Voleybolseverler ise heyecanla beklenen Türkiye-Almanya maçının saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.