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FİLENİN SULTANLARI MAÇI TRT 1 CANLI İZLE | Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle yayını başladı!
FİLENİN SULTANLARI MAÇI TRT 1 CANLI İZLE | Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle yayını başladı!
Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Almanya karşısında dördüncü maçına çıkıyor. A Grubu'ndaki ilk üç karşılaşmasını kazanarak yoluna namağlup devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya karşısında da galibiyet alarak serisini sürdürmek istiyor.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 18:43
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 19:19