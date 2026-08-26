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FİLENİN SULTANLARI MAÇI TRT 1 CANLI İZLE | Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle yayını başladı!

Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Almanya karşısında dördüncü maçına çıkıyor. A Grubu'ndaki ilk üç karşılaşmasını kazanarak yoluna namağlup devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya karşısında da galibiyet alarak serisini sürdürmek istiyor.

Giriş Tarihi: 26.08.2026 18:43 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 19:19
FİLENİN SULTANLARI MAÇI TRT 1 CANLI İZLE | Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle yayını başladı!

Voleybolseverler ise heyecanla beklenen Türkiye-Almanya maçının saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI TRT 1 CANLI İZLE | Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle yayını başladı!

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN

Filenin Sultanları'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmayı televizyon ekranlarından TRT 1 üzerinden takip edebilirsiniz;

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

FİLENİN SULTANLARI MAÇI TRT 1 CANLI İZLE | Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle yayını başladı!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.00 Kalk Gidelim

09.05 Kendi Düşen Ağlamaz

12.35 Tozkoparan İskender: 1071

14.45 Alparslan: Büyük Selçuklu

18.00 Ana Haber

19.00 Almanya - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı

21.00 Maç Önü

22.00 Lyon - Fenerbahçe | UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Maçı

00.15 Asırlık Gece

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FİLENİN SULTANLARI MAÇI TRT 1 CANLI İZLE | Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle yayını başladı!
FİLENİN SULTANLARI MAÇI TRT 1 CANLI İZLE | Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle yayını başladı!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör