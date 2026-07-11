Trend Galeri Trend Yaşam Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çeyrek Finalde! Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çeyrek Finalde! Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Üçüncü haftanın üçüncü maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, 22 puana ulaşarak üst üste sekizinci kez çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Gözler şimdi Japonya etabındaki son mücadele olan Tayland karşılaşmasına çevrildi.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 22:23
Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde Çeyrek Finalde! Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek final biletini almasının ardından Japonya etabındaki son sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Sekiz galibiyetle başarılı performansını sürdüren milliler, Tayland karşısında galibiyet serisini devam ettirmek isterken, voleybolseverler maçın tarihini ve başlama saatini araştırıyor.

Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde Çeyrek Finalde! Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

TAYLAND-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Millilerimiz, Japonya etabındaki dördüncü ve son maçında 12 Temmuz Pazar günü saat 9.30'de Tayland ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde Çeyrek Finalde! Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

Sıra Ülke Puan
1 ABD 26
2 İtalya 26
3 Brezilya 26
4 Türkiye 22
5 Hollanda 21
6 Kanada 21
7 Polonya 19
8 Japonya 19
9 Çin 18
10 Çekya 14
11 Almanya 14
12 Belçika 10
13 Sırbistan 14
14 Tayland 12
15 Dominik Cumhuriyeti 11
16 Fransa 9
17 Ukrayna 7
18 Bulgaristan 5
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Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde Çeyrek Finalde! Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

2026 FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde Çeyrek Finalde! Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör