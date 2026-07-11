Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde Çeyrek Finalde! Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Üçüncü haftanın üçüncü maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, 22 puana ulaşarak üst üste sekizinci kez çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Gözler şimdi Japonya etabındaki son mücadele olan Tayland karşılaşmasına çevrildi.
|Sıra
|Ülke
|Puan
|1
|ABD
|26
|2
|İtalya
|26
|3
|Brezilya
|26
|4
|Türkiye
|22
|5
|Hollanda
|21
|6
|Kanada
|21
|7
|Polonya
|19
|8
|Japonya
|19
|9
|Çin
|18
|10
|Çekya
|14
|11
|Almanya
|14
|12
|Belçika
|10
|13
|Sırbistan
|14
|14
|Tayland
|12
|15
|Dominik Cumhuriyeti
|11
|16
|Fransa
|9
|17
|Ukrayna
|7
|18
|Bulgaristan
|5