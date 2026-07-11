Trend Galeri Trend Yaşam Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çeyrek Finalde! Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çeyrek Finalde! Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Üçüncü haftanın üçüncü maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, 22 puana ulaşarak üst üste sekizinci kez çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Gözler şimdi Japonya etabındaki son mücadele olan Tayland karşılaşmasına çevrildi.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 22:23