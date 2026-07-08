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FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde Polonya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları'nın kritik maçını takip etmek isteyen voleybolseverler, karşılaşmanın saatini, yayıncı kanalını ve canlı izleme ekranını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 00:30 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 00:36
FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

VNL'de final etabı öncesi büyük önem taşıyan Türkiye - Polonya mücadelesi, voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Filenin Sultanları'nın üçüncü hafta maçını canlı takip etmek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve TRT Spor canlı yayın ekranına ilişkin detayları merak ediyor.

FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, VNL üçüncü hafta ilk maçında 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Polonya ile karşılaşacak. Saat 06.00'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından ve TRT'nin dijital platformlarından canlı yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye - Polonya voleybol maçını aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇLARI

3.HAFTA (KANSAİ, JAPONYA)

10 Temmuz 2026: 07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026: 13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026: 09.30 Tayland-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör