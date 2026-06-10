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FİLENİN SULTANLARI VNL PUAN DURUMU 2026 | Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç?

Filenin Sultanları, VNL 2026 heyecanında yoluna devam ederken gözler güncel puan durumuna çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oynadığı karşılaşmaların ardından sıralamadaki yeri ve topladığı puanlar voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Türkiye'nin VNL 2026 puan tablosundaki son durumu...

Giriş Tarihi: 10.06.2026 17:12