Trend Galeri Trend Yaşam FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI: Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI: Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, finale çıkabilmek için bu kez Sırbistan karşısında mücadele edecek. Peki, Türkiye Sırbistan yarı final maçı ne zaman oynanacak?

Giriş Tarihi: 04.09.2026 07:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 21:13
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI: Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşmasının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak olan Filenin Sultanları, finale yükselmek için Sırbistan karşısında mücadele edecek. İşte, Filenin Sultanları yarı final maç tarihi:

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI: Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, büyük önem taşıyan mücadeleden 3-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI: Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması 5 Eylül 2026 Cumartesi günü, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak duyuruldu.

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FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI: Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAZANAN TAKIM FİNALE YÜKSELECEK!

Türkiye-Sırbistan maçının galibi finale yükselecek. Finalde Polonya-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI: Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİNAL MAÇI 6 EYLÜL'DE!

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda final maçı 6 Eylül'de oynanacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör