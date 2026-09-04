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FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI: Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, finale çıkabilmek için bu kez Sırbistan karşısında mücadele edecek. Peki, Türkiye Sırbistan yarı final maçı ne zaman oynanacak?

Giriş Tarihi: 04.09.2026 07:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 21:13