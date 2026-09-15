Fırın tepsisindeki o eğim tesadüf değilmiş! Meğer mükemmel pişirmenin sırrı…

ISI DAĞILIMI VE MÜKEMMEL PİŞİRME DENGESİ

Fırın tepsilerinin kenarlarının eğimli tasarlanmasının en temel sebebi, fırın içerisindeki sıcak hava akışını optimize etmektir. Dik kenarlı tepsiler, fırın içinde dönen sıcak havanın tepsi tabanına ve yiyeceklerin kenarlarına ulaşmasını engelleyen bir bariyer oluşturabilir.

Ancak eğimli kenar yapısı, sıcak havanın tepsi etrafında ve üzerinde son derece rahat bir şekilde hareket etmesine olanak tanır. Bu hava dolaşımı sayesinde ısı dağılımı yiyeceğin her yerine son derece dengeli bir şekilde ulaşır. Özellikle kurabiye, börek ve hassas hamur işlerinde tepsinin kenarındaki malzemeler ile orta kısımdaki malzemeler arasındaki pişme farkı minimize edilir, yiyeceğin her noktası eşit sürede ve tam kıvamında pişer.