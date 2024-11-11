Fırındaki yağ kalıntılarını anında temizliyor! Yarım su bardağı yağları söküp atıyor…

Mutfağınızda bulunan fırın, leziz yemekler, pasta ve böreklerin hazırlanmasında büyük bir etkisi vardır. Mis kokulu yumuşak kek ve diğer yemekleri keyifle yapmış olduğunuz fırını düzenli olarak temizlemediğinizde içerisinde yağ birikir ve bu yağ zaman içerisinde inatçı bir hal alır. Ancak, üzülmenize gerek yok çünkü sizler için derlemiş olduğumuz yöntem sayesinde inatçı fırın lekelerini dakikalar içinde temizleyebilirsiniz.