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Fırındaki yağ kalıntılarını anında temizliyor! Yarım su bardağı yağları söküp atıyor…

Mutfağınızda bulunan fırın, leziz yemekler, pasta ve böreklerin hazırlanmasında büyük bir etkisi vardır. Mis kokulu yumuşak kek ve diğer yemekleri keyifle yapmış olduğunuz fırını düzenli olarak temizlemediğinizde içerisinde yağ birikir ve bu yağ zaman içerisinde inatçı bir hal alır. Ancak, üzülmenize gerek yok çünkü sizler için derlemiş olduğumuz yöntem sayesinde inatçı fırın lekelerini dakikalar içinde temizleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.11.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:16
Fırındaki yağ kalıntılarını anında temizliyor! Yarım su bardağı yağları söküp atıyor…

Fırında biriken yağlar zaman içerisinde temizlenmesi oldukça zor bir hal alabilir. Aynı zamanda kötü koku yayabileceği için bu durumun önüne hızlı bir şekilde geçmek istiyor olabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz fırın temizlemedeki o pratik yöntem…

Fırındaki yağ kalıntılarını anında temizliyor! Yarım su bardağı yağları söküp atıyor…

NOT: Yöntemi uygularken mutlaka bir eldiven takmanız önerilir.

Fırındaki yağ kalıntılarını anında temizliyor! Yarım su bardağı yağları söküp atıyor…

FIRIN RAFLARINI ÇIKARIN

İlk olarak fırın raflarını çıkarın ve bir süre ılık suyun içerisinde ıslatın.

Fırındaki yağ kalıntılarını anında temizliyor! Yarım su bardağı yağları söküp atıyor…

Bu durum, inatçı yağın gevşemesine yardımcı olarak temizleme işlemini kolaylaştırır.

Fırındaki yağ kalıntılarını anında temizliyor! Yarım su bardağı yağları söküp atıyor…

YAĞLARI ANINDA TEMİZLİYOR

Karbonat ile elde edeceğiniz bir macun sayesinde inatçı yağ kalıntılarını temizleyebilirsiniz.

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