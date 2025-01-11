Fırını devraldı hayatının şokunu yaşadı! 15 yıldır 5 ekmek karşılığı çalışan kadından patrona soğuk duş!

"BİR İŞYERİ ALIRKEN KİMLERİN ÇALIŞTIĞINA DİKKAT EDİN"

Müvekkilinin başına gelen olayın daha önce bir emsali olmadığını, işverenlerin bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Pöge, "Müvekkilim burayı 2013 yılında devralıyor. Devralırken burada 8 kişi çalışıyor ve başka da bir kişi görülmüyor. Daha sonra öğreniyor ki sabahları 1 saat etrafı temizlemek için gelen bir kadın varmış ve bu kadın da 15 yıldır burada çalışıyormuş. Fakat bu sabahları 1 saatlik bir çalışma olduğu için müvekkilimin görme şansı yok.