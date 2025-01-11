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Fırını devraldı hayatının şokunu yaşadı! 15 yıldır 5 ekmek karşılığı çalışan kadından patrona soğuk duş!
Fırını devraldı hayatının şokunu yaşadı! 15 yıldır 5 ekmek karşılığı çalışan kadından patrona soğuk duş!
Bursa'da bir fırın devralan Adem Aydın, 2 ay sonra eline aldığı mahkeme kararıyla hayatının şokunu yaşadı. Devraldığı fırında 8 kişi çalışırken, 15 yıldır sigortasız ve günde 5 ekmek karşılığı çalışan bir işçinin daha olduğunu, kendisinden 15 yılın maaşı, sigorta primi ve tazminatını istediğini öğrendi.
Giriş Tarihi: 11.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 12:28