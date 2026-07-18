Trend Galeri Trend Yaşam Fırsatçıların 'son kullanma tarihi' oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...

Fırsatçıların 'son kullanma tarihi' oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetim şoke etti. Fırsatçıların 'son kullanma tarihi' oyunu pes dedirtti. 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü el konularak imha edildi. Mide bulandıran görüntüler dikkat çekerken işletmenin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesine yönelik yasal süreç başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.07.2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 15:54
Fırsatçıların ’son kullanma tarihi’ oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zabıta tarafından yapılan denetimde yaklaşık 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününe el konularak imha edildi.

Fırsatçıların ’son kullanma tarihi’ oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...

Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Fırsatçıların ’son kullanma tarihi’ oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...

Yapılan kontrollerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi.

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Fırsatçıların ’son kullanma tarihi’ oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...

Ele geçirilen yaklaşık 1 ton 200 kilogram tarihi geçmiş gıda ürünü gerekli işlemlerin ardından imha edilirken, iş yeri hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Fırsatçıların ’son kullanma tarihi’ oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...

Ayrıca işletmenin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesine yönelik yasal süreç başlatıldı.

Fırsatçıların ’son kullanma tarihi’ oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...
Fırsatçıların ’son kullanma tarihi’ oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...
Fırsatçıların ’son kullanma tarihi’ oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...
#BODRUM