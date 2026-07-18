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Fırsatçıların 'son kullanma tarihi' oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...
Fırsatçıların 'son kullanma tarihi' oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetim şoke etti. Fırsatçıların 'son kullanma tarihi' oyunu pes dedirtti. 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü el konularak imha edildi. Mide bulandıran görüntüler dikkat çekerken işletmenin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesine yönelik yasal süreç başlatıldı.
Giriş Tarihi: 18.07.2026 15:53
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 15:54