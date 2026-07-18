Fırsatçıların ’son kullanma tarihi’ oyunu pes dedirtti! Mide bulandıran görüntüler: 1 tondan fazla...

Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.