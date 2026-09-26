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“Fon alımlarından haberim yok' demişti…Düsseldorf'taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!
“Fon alımlarından haberim yok" demişti…Düsseldorf'taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde yer alan emlak projesi ve oteli görüntülendi. Emre Tezmen, yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu'nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu.
Giriş Tarihi: 26.09.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 15:51