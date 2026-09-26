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“Fon alımlarından haberim yok" demişti…Düsseldorf'taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde yer alan emlak projesi ve oteli görüntülendi. Emre Tezmen, yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu'nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu.

İHA
Giriş Tarihi: 26.09.2026 15:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 15:51
Fon alımlarından haberim yok demişti…Düsseldorf’taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!
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Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde yer alan emlak projesi ve oteli görüntülendi.

Fon alımlarından haberim yok demişti…Düsseldorf’taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen milyarlık fon krizine ilişkin soruşturmada tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Northgate emlak projesi ve oteli görüntülendi. Yaklaşık 26 bin 700 metrekarelik alana sahip projede, 431 otel ve pansiyon odasının yanı sıra 223 araçlık park yeri bulunuyor.

Fon alımlarından haberim yok demişti…Düsseldorf’taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!

Tesiste, Tera Yatırım'a ait yatırım ve gayrimenkul yönetimi ofisleri de yer alıyor. Tezmen'in Almanya'daki varlıkları arasında Düsseldorf'ta başka bir otel daha ve Solingen kentinde 72 odalı bir otel projesinin de bulunduğu iddia edilirken, ülkedeki varlıklarının toplam değerinin 200 milyon euro olduğu değerlendiriliyor.

Fon alımlarından haberim yok demişti…Düsseldorf’taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emre Tezmen 23 Eylül'de tutuklanmıştı.

Fon alımlarından haberim yok demişti…Düsseldorf’taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!

Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin de aynı gün sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince sorgularının ardından tutuklanmıştı.

Fon alımlarından haberim yok demişti…Düsseldorf’taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!

EMRE TEZMEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! "FON ALIMLARDAN HABERİM YOK"

Emre Tezmen, yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu'nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu. Tera PYŞ'nin ayrı bir yönetimi bulunduğunu söyleyen Tezmen, fon alım-satım kararlarından haberdar olmadığını belirtmişti...

Fon alımlarından haberim yok demişti…Düsseldorf’taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!

1,4 MİLYARLIK ŞİRKET 280 MİLYAR OLDU

Savcılık Tezmen'e Tera Yatırım'ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını da sordu. Tezmen yükselişi şirketin büyümesi ve yatırımlarıyla açıkladı: "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz." dedi.
Savcılık diğer şirketlerdeki artışları da değinerek, TRHOL 450 milyon liradan 135 milyar liraya, TEHOL 1,9 milyar liradan 103 milyar liraya, PEKER yaklaşık 5 milyar liradan 100 milyar liraya yükseldiğini belirtti.
Savcılık, Tezmen'in sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu. Tezmen artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı.

Fon alımlarından haberim yok demişti…Düsseldorf’taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!

Savcılık Tezmen'e "Fonlarda toplanan paralar sizin kontrolünüzdeki şirketlerin hisselerini almak ve fiyatlarını yükseltmek için mi kullanıldı?" diye sordu. Tezmen bunu reddederek Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını ve fiyat artışlarının kendisine menfaat sağlamadığını savundu.

Fon alımlarından haberim yok demişti…Düsseldorf’taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!

BİNLERCE VATANDAŞ MAĞDUR OLDU AMA SORUMLULUK YOK

Savcılık Tezmen'e, Tera PYŞ'nin temerrüde düşmesi nedeniyle parasını tahsil edemeyen binlerce vatandaşın mağduriyetinde kendisini sorumlu görüp görmediğini de sordu. Tezmen yaşananlardan üzgün olduğunu ancak Tera'nın veya yöneticilerinin kusuru bulunmadığını savundu.Bir günde yaklaşık 300 milyar liralık para çekme talebi geldiğini ileri süren Tezmen, yaşananları piyasadaki panik havasına bağladı.

Fon alımlarından haberim yok demişti…Düsseldorf’taki emlak projesi ve oteli görüntülendi!

MASAK'TAN 1 MİLYAR 159 MİLYON LİRALIK TRANSFER

Savcılık MASAK raporuna göre Tezmen'in, 28 Ağustos 2026'da Özen Kuzu'ya tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin lira gönderdiğini belirterek: "Bu para neden gönderildi, karşılığında ne alındı, sözleşmesi ve belgesi nerede? diye sordu. Tezmen işlemin Prive Sigorta'nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi.

#EMRE TEZMEN