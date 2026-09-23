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Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli hakkında tutuklama istemi: İşte isim isim o liste

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İşte o isimler...

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 23.09.2026 19:33 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 20:50
Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli hakkında tutuklama istemi: İşte isim isim o liste
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Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli hakkında tutuklama istemi: İşte isim isim o liste

Tera Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygur, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın ise savcılık ifade işlemleri devam ediyor.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli hakkında tutuklama istemi: İşte isim isim o liste

İŞTE İSİM İSİM O LİSTE

Gözde Hacıoğlu
Furkan Baki
Murat Keçeci
Ramazan Erbey
İlhan Aygül

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli hakkında tutuklama istemi: İşte isim isim o liste

Salih Can Bülbül
Selçuk Kahya
Büşra Alçelik
Uğur Akkafa
Samet Çetinel
Celal Yarız
İsmail Ege

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli hakkında tutuklama istemi: İşte isim isim o liste

Mehmet Yıldırım
Lütfi Çetinel
Halil İbrahim Ege
Berkan Gülen
Mehmet Erbey
Abdülkadir Özkan
Nihat Kırmızı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli hakkında tutuklama istemi: İşte isim isim o liste

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli hakkında tutuklama istemi: İşte isim isim o liste

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında dün 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL