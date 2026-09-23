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Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli hakkında tutuklama istemi: İşte isim isim o liste
Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli hakkında tutuklama istemi: İşte isim isim o liste
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 23.09.2026 19:33
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 20:50