Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli

Öte yandan düzenleyici kurumlar görevlerine bu kez daha fazla titizlik göstererek piyasalarda dengeyi sağlama çabasında. Ana hedeflerden biri, küçük yatırımcının mümkün olan en az hasarla çıkmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturmak.

SPK perşembe günü kritik bir adım attı.