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Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli

Sabah Gazetesi Yazarı Nurullah Gür fon soruşturmasıyla ilgili 'Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar' başlıklı yazı kaleme aldı. Gür; "Türkiye ekonomisi, fon piyasasındaki türbülansın şokunu atlatmaya çalışıyor. Bu manipülasyon dalgasının yükselmesinde kimlerin kasıtlı eylemi varsa, kim olduğuna bakılmadan üzerine gidilmeli." ifadelerine yer verdi.

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NURULLAH GÜR
Giriş Tarihi: 04.10.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 06:50
Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli

Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar

Fon piyasasındaki türbülansa yönelik hükümetten kararlı adımlar geliyor. SPK, ilk etapta 1 milyon TL'ye ara ödeme yapılacağını duyurdu.

Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli

ARA ÖDEME...

Böylece fondan etkilenen yaklaşık 456 bin yatırımcının büyük bir bölümünün ara ödemeden yararlanacağı öngörülüyor

Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli

KİMLERİN KASITLI EYLEMİ VARSA...

Türkiye ekonomisi, fon piyasasındaki türbülansın şokunu atlatmaya çalışıyor. Bu manipülasyon dalgasının yükselmesinde kimlerin kasıtlı eylemi varsa, kim olduğuna bakılmadan üzerine gidilmeli. Gidilmeli ki benzer manipülasyonlar bir daha gerçekleşmesin. Hükümetten bu yönde kararlı mesajlar gelmesi kıymetli.

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Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli

Öte yandan düzenleyici kurumlar görevlerine bu kez daha fazla titizlik göstererek piyasalarda dengeyi sağlama çabasında. Ana hedeflerden biri, küçük yatırımcının mümkün olan en az hasarla çıkmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturmak.
SPK perşembe günü kritik bir adım attı.

Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli

Tasfiye sürecine giren fonlarda yatırımcılara ivedilikle ara ödeme yapılacağı duyuruldu. İlk etapta yatırım hesabındaki net tutar 1 milyon TL'nin altındaysa tamamı, 1 milyon TL ve üzerindeyse en fazla 1 milyon TL'si ara ödeme olarak yatırımcıya aktarılacak.

Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli

Ödemeler her bir yatırımcıya her bir para piyasası fonu için ayrı ayrı yapılacak. Bu mekanizma sayesinde tasfiye sürecinden etkilenen yaklaşık 456 bin yatırımcının büyük bölümünün ara ödemeden yararlanacağı öngörülüyor.

Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli
Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli
Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli
Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli
#SABAH GAZETESİ