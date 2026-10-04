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Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli
Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar: Kimlerin kasıtlı eylemi varsa üzerine gidilmeli
Sabah Gazetesi Yazarı Nurullah Gür fon soruşturmasıyla ilgili 'Fon türbülansından çıkışa yönelik ilk adımlar' başlıklı yazı kaleme aldı. Gür; "Türkiye ekonomisi, fon piyasasındaki türbülansın şokunu atlatmaya çalışıyor. Bu manipülasyon dalgasının yükselmesinde kimlerin kasıtlı eylemi varsa, kim olduğuna bakılmadan üzerine gidilmeli." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 04.10.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 06:50