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Forbes raporunda ortaya çıktı! İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri

81 il ve 84 milyonluk nüfusuyla dünyanın en stratejik bölgelerinden birinde bulunuyor Türkiye Cumhuriyeti. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Anadolu binlerce yıl boyunca Osmanlı ve Bizans gibi imparatorluklara da ev sahipliği yaptı. Peki Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en uygun şehirleri hangileri? Forbes ilginç bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Raporun ortaya çıkardığı gerçek şaşırtıcı olacaktır. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri 94 başıktaki veri setine göre sıralandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesine bakın hangi iller kaçıncı sıradan girdi.

Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:46 PAYLAŞ