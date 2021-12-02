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Forbes raporunda ortaya çıktı! İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri

81 il ve 84 milyonluk nüfusuyla dünyanın en stratejik bölgelerinden birinde bulunuyor Türkiye Cumhuriyeti. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Anadolu binlerce yıl boyunca Osmanlı ve Bizans gibi imparatorluklara da ev sahipliği yaptı. Peki Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en uygun şehirleri hangileri? Forbes ilginç bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Raporun ortaya çıkardığı gerçek şaşırtıcı olacaktır. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri 94 başıktaki veri setine göre sıralandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesine bakın hangi iller kaçıncı sıradan girdi.

Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:46
Forbes raporunda ortaya çıktı! İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehri

Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri sıralandı. 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralandı. İşte o liste!

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

Forbes raporunda ortaya çıktı! İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehri

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Forbes raporunda ortaya çıktı! İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehri

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Forbes raporunda ortaya çıktı! İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehri

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

Forbes raporunda ortaya çıktı! İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehri

77- BİTLİS

Genel Endeks Puanı: 31,85

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