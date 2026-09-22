Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: 'Dolandırın bonus verelim'

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: 'Dolandırın bonus verelim'

Son dakika: İstanbul'da İsrail uyruklu yönetim kadrosuyla uluslararası FOREX dolandırıcılık faaliyetini Türkiye'de yürüten şebekenin 3 çalışanı 30 sayfalık ifade vererek dolandırıcılık sistemini anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren çalışanlardan Hümeyra Doğaner, Almanca bilmesi sebebiyle Yakirox, Novella ve Maverick Medya gibi şirketlerde müşteri temsilciliğinden pazarlama müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulunduğunu ancak dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını ve yöneticilerce tehdit edildiğini öne sürdü.

Yunus Emre KAVAK
Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 22.09.2026 08:34 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 09:21
Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

Son dakika haberi: İstanbul'da İsrail uyruklu yönetim kadrosuyla uluslararası FOREKS dolandırıcılık faaliyetini Türkiye'de yürüten şebekenin 3 çalışanı 30 sayfalık ifade vererek dolandırıcılık sistemini anlattı

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

MUTFAK DIŞINDA TÜRKÇE KONUŞMAK YASAKTI

Facto Dış Ticaret'in mutfak personeli emekli kuaför Murat Demirbaş da; kurumda mutfak ve yemek alanı dışında Türkçe konuşmanın yasak olduğunu, çağrı merkezi çalışanlarının yalnızca hedef alınan ülkelerin dillerinde konuşması zorunlu tutulduğunu belirtti. Durumdan şüphelenip ayrıldıktan sonra CİMER ve emniyete ihbarlarda bulunduğunu söyledi.

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

200 BİN AVROLUK DOLANDIRICILIK DOSYAYA GİRDİ

Sky Marketing ve Movimiento bünyesinde çalışan Mehmet Cemre Ketencigil ifadesinde; müşterilere sadece uygulama kullanımı anlattığını savunurken, 2021 yılında Ümit Bolat ve Özden adlı iki çağrı merkezi çalışanının 200 bin avro yatırmaya ikna ettiği Arif Yaman adlı bir mağdur, parasını çekmek istediğinde kasıtlı olarak yanlış işlemler yaptırılarak parasının sıfırlandığını fark ettiğini belirtti.

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Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

Mağdur Yaman'a mail atarak durumu haber verdiğini ve lisans kurumlarına başvurmasını tavsiye ettiğini anlattı.

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

"APTAL OLMASAYDI" DİYEREK DALGA GEÇTİLER

Mağdurun parasının sıfırlanmasının ardından şüphelilerin, "aptal olmasaydı" ifadelerini kullanarak mağdurla alay ettikleri beyanlara yansıdı. Ketencigil, mağdurun avukatı ile iletişime geçmesi üzerine ise Ümit Bolat, Özden ve İlker Hason tarafından tehdit edildiği, "Özden" isimli şahsın çalışanın evinin önüne kadar gittiğini kaydetti.

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

İSRAİLLİ PATRON GÖLGEDEN YÖNETTİ

Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre; ticaret sicilinde ve resmî belgelerde Facto adlı şirketin kağıt üzerindeki patronu ve imza yetkilisi İlhami İçingir görünse de, asıl sahibinin İsrailli Amıt Ygal olduğu anlaşıldı.

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

Ygal'dan sonra en yetkili kişi olarak Maksym Verzılov öne çıkarken; Stass Ness ile Azerbaycanlı "Tural" adlı kişinin de patron düzeyinde yönetici olarak çağrı merkezlerini yönlendirdiği belirlendi.

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

TÜM ANA KADRO İSRAİL BAĞLANTILI

Soruşturmadaki İsrail bağlantısının yalnızca tek bir isim veya şirketle sınırlı kalmadığı tespit edildi. Farklı dönemlerde kurulan şirketlerde İsrail bağlantılı Robert İlker Hason'un çağrı merkezi yöneticisi, Karolin Hason'un ise üst düzey yönetim kademesinde yer aldığı belirlendi. Böylece yapılanmanın temel organlarının İsrailli kişilerce kontrol edildiği dosyaya girdi.

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

MÜŞTERİ BİLGİLERİ UKRAYNA'DAN SATIN ALINIYORDU

İstanbul'dan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel çapta bir müşteri kitlesini hedef alan dolandırıcılık çetesinin Ukrayna merkezli şirketlerden kişisel verilerini para karşılığı temin ettiği kurbanların bilgilerini çağrı merkezi sistemlerine aktardığı, her çağrı merkezinin hedef ülkelerinin farklı olduğu tespit edildi. Her personelin bildiği dile göre arayacağı ülkenin seçildiği anlaşıldı.

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

BAŞARILI DOLANDIRICILIĞA BONUS

Çalışanları daha fazla kişiyi dolandırmaya teşvik etmek için bonus prim verildiği, bonus ödemelerinin de takip edilememesi için kripto hesaplardan aktarıldığı belirlendi.

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

TELEFONDAN "EN YÜKSEK NET YATIRIM" LİSTELERİ ÇIKTI

Adli bilişim ekiplerinin incelediği telefonlarda; çalışanların konuştuğu dile göre sisteme soktukları paranın listelendiği görüldü. Mayıs ayı verilerine göre Hintçe konuşan bir personelin 330 bin 585, İngilizce konuşan bir personelin 250 bin 569 ve Arapça konuşan bir personelin 239 bin 882 doları sisteme soktuğu belgelendi.

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

"İSRAİLLİ PATRONUN ŞOFÖRÜ KASAYLA YÜKLÜ MİKTARDA PARA GETİRİYORDU"

Şirkette finansal iz bırakmamak adına banka kanallarının devre dışı bırakıldığı bir sistem uygulandığı anlaşıldı. İsrailli patron Amıt Ygal'ın özel şoförü "Sait"in, araçla iş yerine gelerek kasa içerisinde yüklü miktarda nakit para taşıdığı saptandı.

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

Personel maaşlarının bu nakit kasalardan çekilerek İdari İşler ve Finans Müdürü Ezgi Nur Çolak tarafından elden dağıtıldığı, resmiyete hiçbir banka kaydının yansıtılmadığı kaydedildi.

PARA AKIŞI 4 ÜLKEDEN KURULAN KRİPTO CÜZDANLARLA YÖNETİLDİ

Vurgun paralarının aklanması ve transferinde kripto varlıkların kilit rol oynadığı saptandı. Şebekenin şirketlerinin kripto hesaplarının Ümit Bolat ile yanında çalışan Doğukan adlı şahıs tarafından yönetildiği, elde edilen paraları kendi şahsi kripto cüzdanlarına aktardıkları kaydedildi. Şebekenin, mali trafiğin izini sürmeyi zorlaştırmak için uluslararası bir kripto ağı kullanıldığı görüldü. Şirketlerin Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı kripto para hesaplarıyla işlem yaptığı, ayrıca banka ve borsa denetimlerine takılmamak için yüklü miktardaki paraları "soğuk cüzdanlar" içerisine aktararak muhafaza ettiği anlaşıldı.

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

OPERASYONDAN KORKAN YÖNETİM 200 ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILDI

Benzer faaliyetler yürüten başka bir iş yerine 10 Mart'ta polis baskını yapılması, şirket yönetimini paniğe sürükledi. Çalışanlar, 3-4 gün ofise getirilmedi, 650 kişilik çalışan sayısı aniden 400'e düşürüldü. 1 ay sonra durumun yatıştığı düşünülerek yeniden 600 civarına çıkarıldı.

ÇALIŞANLARIN PANİK MESAJLARI DOSYAYA GİRDİ "POLİS GELİRSE NE DİYECEĞİZ"

Çalışanlardan Doğa Altunok'un telefonunda; baskın dönemine ait çarpıcı WhatsApp mesajlaşmaları ele geçirildi. 10 Mart'taki operasyonun ardından personelin eşyalarını toplayarak ofisleri terk ettiği, finans biriminde büyük panik yaşandığı ve 16 Mart'ta birçok departmanın tamamen boşaltıldığı belirlendi. 13 Mart'taki yazışmalarda ise avukata, "Polisler gelirse ne demeliyiz, hepimizin ağzı bir olsun, nasıl en güvenli şekilde atlatırız bu durumu?" şeklinde sorular yönelttiği tespit edildi.

Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: ’Dolandırın bonus verelim’

POLİSTEN KAÇTI, ŞİRKET ADINI DEĞİŞTİRİP TAŞINDI

Operasyon paniğinin ardından Mayıs ayında işten ayrılmak isteyen personelin istifaları Haziran ayına kadar geciktirildi. Bu süreçte polisin takibinden ve olası baskınlardan kaçmak isteyen firmanın, ismini değiştirerek faaliyetlerini sürdürmek üzere Park Plaza'ya taşındığı belirlendi. Başsavcılık, şirketlerin adres ve unvan değiştirerek iz kapatma adımlarını soruşturma kapsamına aldı.