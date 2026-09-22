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Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: 'Dolandırın bonus verelim'
Son dakika! Forex vurgununda çalışanlardan şok ifadeler! Tüm ana kadro İsrail bağlantılı: 'Dolandırın bonus verelim'
Son dakika: İstanbul'da İsrail uyruklu yönetim kadrosuyla uluslararası FOREX dolandırıcılık faaliyetini Türkiye'de yürüten şebekenin 3 çalışanı 30 sayfalık ifade vererek dolandırıcılık sistemini anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren çalışanlardan Hümeyra Doğaner, Almanca bilmesi sebebiyle Yakirox, Novella ve Maverick Medya gibi şirketlerde müşteri temsilciliğinden pazarlama müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulunduğunu ancak dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını ve yöneticilerce tehdit edildiğini öne sürdü.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 08:34
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 09:21