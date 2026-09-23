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Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk ediyor. Dev randevunun yayın günü, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, GS Barça karşılaşmasının tüm yayın detayları.

Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 09:49
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa kupalarındaki dev mücadele için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı ekibin Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftarı önünde sergileyeceği performans gruptaki puan dengeleri açısından büyük kritik önem taşıyor. İstanbul'daki bu dev randevuyu ekran başından şifresiz takip etmek isteyen sporseverler canlı yayın saatine odaklandı.

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması 2. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı bu dev randevunun başlama düdüğü saat 22.00'de çalacak.

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

GS BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı yayın kanalı konusu netlik kazandı. Galatasaray - Barcelona karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.

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Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

SARI-KIRMIZILILARIN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ VE PUAN DURUMU

Avrupa arenasının yeni formatında mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasındaki ikinci sınavını Katalan ekibine karşı verecek. İlk hafta deplasman mücadelesinin ardından RAMS Park'ta seyircisiyle buluşacak olan sarı-kırmızılılar, grup aşamasında üst sıraları hedefliyor. Galatasaray, Barcelona karşılaşmasının hemen ardından ligin 3. haftasında Lille deplasmanına konuk olacak.

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör