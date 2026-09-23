Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

GS BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı yayın kanalı konusu netlik kazandı. Galatasaray - Barcelona karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.