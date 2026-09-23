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Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk ediyor. Dev randevunun yayın günü, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, GS Barça karşılaşmasının tüm yayın detayları.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 09:49