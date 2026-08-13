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Galatasaray- Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Çorum FK maçı için geri sayım!
Galatasaray- Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Çorum FK maçı için geri sayım!
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk haftası dev mücadeleyle açılıyor. Böylece son şampiyon Galatasaray'ın Çorum FK ile olan maçı ön plana çıktı. Peki "Galatasaray- Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte futbolseverlerin merakla araştırdığı mücadeleye dair detaylar...
Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 14:04