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Galatasaray- Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Çorum FK maçı için geri sayım!

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk haftası dev mücadeleyle açılıyor. Böylece son şampiyon Galatasaray'ın Çorum FK ile olan maçı ön plana çıktı. Peki "Galatasaray- Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte futbolseverlerin merakla araştırdığı mücadeleye dair detaylar...

Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:53 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 14:04
Galatasaray- Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Çorum FK maçı için geri sayım!

Galatasaray - Çorum FK maçı, Trendyol Süper Lig 1. hafta karşılaşması için geri sayım başladı. Hakem düdüğüyle birlikte başlayacak olan bu zorlu mücadele için taraflar heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece Galatasaray - Çorum FK maçı tarihi, saati ve yayın bilgileri açıklandı.

Galatasaray- Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Çorum FK maçı için geri sayım!

GALATASARAY- ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026-2027 sezonu Süper Lig'in 1. haftasındaki açılış mücadelesi Galatasaray - Çorum FK maçı, 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, TSİ ile saat 21.30'da başlayacak.

Galatasaray- Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Çorum FK maçı için geri sayım!

GALATASARAY- ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig ilk hafta mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini sorgulamaya başladı. Galatasaray - Çorum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Galatasaray- Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Çorum FK maçı için geri sayım!

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak. Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.

Galatasaray- Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Çorum FK maçı için geri sayım!

HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2026-2027 sezonuna tarihi bir rekor hedefiyle girecek. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek şampiyonluk serisi rekorunun sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 arasında bunu bu kez Okan Buruk idaresinde başardı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak kendi rekorunu geliştirmek için mücadele edecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör