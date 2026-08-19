Trend Galeri Trend Yaşam GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA! Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA! Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de ikinci hafta programı Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ile başlayacak. İki takım da yeni haftada sahadan puanlarla ayrılmayı hedeflerken maç öncesinde gün, saat ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Erzurumspor FK-Galatasaray maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 19.08.2026 13:07 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 13:13
GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA! Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de ikinci haftanın açılış mücadelesi Erzurum'da oynanacak. Erzurumspor FK ve Galatasaray, haftanın ilk karşılaşmasında üç puan için mücadele edecek. Karşılaşmanın programı ve yayın bilgileri de netleşti.

GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA! Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor FK ile Galatasaray, 21 Ağustos 2026 Cuma günü karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA! Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-Galatasaray mücadelesi beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlayacağı saat 21.30 olarak belirlendi. Mücadelenin yayınlanacağı beIN SPORTS kanalına ilişkin güncel bilgi yayın akışının netleşmesiyle belli olacak.

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GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA! Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ERZURUMSPOR FK LİGE NASIL BAŞLADI?

Erzurumspor FK, Süper Lig'in ilk haftasında Amedspor'a konuk oldu. Diyarbakır'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanırken Erzurum temsilcisi yeni sezona puansız başladı. Mavi-beyazlılar ikinci hafta programında ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA! Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY İLK HAFTADA NE YAPTI?

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Arca Çorum FK'yi konuk etti. RAMS Park'taki mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sezona birer puanla giriş yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Victor Osimhen kaydederken, ikinci haftadaki rakip Erzurumspor FK olacak.

GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA! Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG 2. HAFTA PROGRAMI NASIL DEVAM EDECEK?

Erzurum'daki açılış maçının ardından ikinci hafta 22 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor-Samsunspor, Çorum FK-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

Pazar günü Trabzonspor-Başakşehir, Eyüpspor-Gaziantep FK, Göztepe-Gençlerbirliği ve Alanyaspor-Beşiktaş maçları oynanacak. Haftanın kapanışı ise 24 Ağustos Pazartesi günü Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler mücadelesiyle yapılacak.