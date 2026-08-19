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GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA! Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA! Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ikinci hafta programı Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ile başlayacak. İki takım da yeni haftada sahadan puanlarla ayrılmayı hedeflerken maç öncesinde gün, saat ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Erzurumspor FK-Galatasaray maçı, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.08.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 13:13