Trend Galeri Trend Yaşam Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe karşısında!

Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe karşısında!

Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Göztepe maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma dair detaylar…

Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 11:16
Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe karşısında!

Galatasaray ile Göztepe, İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İki ekibin mücadelesi öncesinde futbolseverler mücadelenin başlama saati ve canlı yayın bilgilerine odaklandı. Galatasaray-Göztepe maçı için geri sayım sürerken maç detayları da netleşti.

Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe karşısında!

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Göztepe maçı, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.30'da başlıyor. İstanbul'da oynanacak mücadelede iki takım da haftayı galibiyetle tamamlamak için sahaya çıkacak.

Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe karşısında!

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Göztepe arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler saat 21.30'dan itibaren yayını izleyebilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe karşısında!

GALATASARAY VE GÖZTEPE'NİN PUAN DURUMU

Süper Lig'de ilk iki haftanın ardından Galatasaray, 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte bir galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Göztepe ise geride kalan iki karşılaşmada 1 puan topladı ve haftaya 13. sırada girdi. İzmir temsilcisi, Galatasaray deplasmanında sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.