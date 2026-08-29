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Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe karşısında!
Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe karşısında!
Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Göztepe maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma dair detaylar…
Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 11:16