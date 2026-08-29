Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe karşısında!

GALATASARAY VE GÖZTEPE'NİN PUAN DURUMU

Süper Lig'de ilk iki haftanın ardından Galatasaray, 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte bir galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Göztepe ise geride kalan iki karşılaşmada 1 puan topladı ve haftaya 13. sırada girdi. İzmir temsilcisi, Galatasaray deplasmanında sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.