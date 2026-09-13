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Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor, Osimhen oynayacak mı?
Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor, Osimhen oynayacak mı?
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ederken futbolseverlerin gözü Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin sahasında oynanacak karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve Victor Osimhen'in forma durumu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.09.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 13:09