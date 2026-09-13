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Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor, Osimhen oynayacak mı?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ederken futbolseverlerin gözü Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin sahasında oynanacak karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve Victor Osimhen'in forma durumu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Giriş Tarihi: 13.09.2026 13:05 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 13:09
Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor, Osimhen oynayacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in kadroda yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor, Osimhen oynayacak mı?

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak mücadele, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor, Osimhen oynayacak mı?

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kocaelispor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Birshiabu, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Barış Alper

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Uğur Kaan, Show, Berkan, Sousa, Agyei, Aye

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Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor, Osimhen oynayacak mı?

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇINDA OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek. Tedavisine İstanbul'da devam edilecek olan Osimhen, sahalara Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçla dönecek. Yıldız futbolcu, milli ara dönüşünde oynanacak kritik Barcelona mücadelesinde formasına ve taraftarına kavuşacak.