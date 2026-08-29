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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Sporting Clube - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray'ın 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maç takvimi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Sporting Clube'ye konuk olacak. Mücadelenin tarihi ve başlama saati futbolseverlerin gündeminde.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 18:37 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 18:47
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Sporting Clube - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Sporting Clube - Galatasaray karşılaşmasının başlama saati ve yayın bilgileri de taraftarların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa arenasındaki ilk maçını takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve mücadele öncesindeki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Sporting Clube - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

SPORTİNG CLUBE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de Sporting Clube'ye konuk olacak.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın lig aşamasındaki fikstürü şu şekilde;

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Sporting Clube - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2026 - 2027

13 Ekim | Galatasaray - Barcelona 22.00

21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45

3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45

24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45

8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Sporting Clube - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45

27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Sporting Clube - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör