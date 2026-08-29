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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Sporting Clube - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Sporting Clube - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray'ın 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maç takvimi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Sporting Clube'ye konuk olacak. Mücadelenin tarihi ve başlama saati futbolseverlerin gündeminde.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 18:37
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 18:47