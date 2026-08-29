Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Sporting Clube - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Sporting Clube - Galatasaray karşılaşmasının başlama saati ve yayın bilgileri de taraftarların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa arenasındaki ilk maçını takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve mücadele öncesindeki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.