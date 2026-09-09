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Gamze yıldız grip şikayetiyle gidip hayatını kaybetmişti! Tıp merkezinin yeniden açılmasına acılı aile isyan etti: “Burada bir insan katledildi”
Gamze yıldız grip şikayetiyle gidip hayatını kaybetmişti! Tıp merkezinin yeniden açılmasına acılı aile isyan etti: “Burada bir insan katledildi”
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki Gamze Yıldız, grip şikayetiyle gittiği tıp merkezinde hayatını kaybetti. Genç kızın ölümünün ardından yeni bir gelişme yaşandı. Gamze'nin ölümü sonrasında kapatılan Özel tıp merkezinin yeniden faaliyete başlayıp eksikliklerinin giderilmesi sonrasında açılmasına aile isyan etti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 09.09.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 10:27