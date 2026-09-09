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Gamze yıldız grip şikayetiyle gidip hayatını kaybetmişti! Tıp merkezinin yeniden açılmasına acılı aile isyan etti: “Burada bir insan katledildi”

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki Gamze Yıldız, grip şikayetiyle gittiği tıp merkezinde hayatını kaybetti. Genç kızın ölümünün ardından yeni bir gelişme yaşandı. Gamze'nin ölümü sonrasında kapatılan Özel tıp merkezinin yeniden faaliyete başlayıp eksikliklerinin giderilmesi sonrasında açılmasına aile isyan etti. İşte detaylar…

MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 09.09.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 10:27
Gamze yıldız grip şikayetiyle gidip hayatını kaybetmişti! Tıp merkezinin yeniden açılmasına acılı aile isyan etti: Burada bir insan katledildi
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Gamze Yıldız, 29 Mart'ta grip şikayetiyle İstanbul Ümraniye'de faaliyet gösteren Özel Tepe Tıp Merkezi'ne gitti. Burada penisiline alerjisi olduğunu söyledi. Ancak buna rağmen bu konularda uzmanlığı olmayan bir laboratuvar teknikeri tarafından takılan serum sonrasında saniyeler içinde fenalaşarak bilincini kaybetti. Tıp merkezinde acil müdahale odası ve nöbetçi doktorun bulunmaması sebebiyle hemen müdahale de edilemedi.

Gamze yıldız grip şikayetiyle gidip hayatını kaybetmişti! Tıp merkezinin yeniden açılmasına acılı aile isyan etti: Burada bir insan katledildi

Tıp merkezine çağrılan ambulansla önce Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gamze Yıldız, buradan da Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Yıldız, 1 aylık tedavi sürecinde hayatını kaybetti. Çocuklarını kaybeden anne Suna Doğantekin ile babası Neytullah Yıldız, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Anne Suna Doğantekin ve teyzesi Burcu Doğantekin'in hastane önünde yaptığı eylemler sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından Özel tıp merkezi kapatıldı.

Gamze yıldız grip şikayetiyle gidip hayatını kaybetmişti! Tıp merkezinin yeniden açılmasına acılı aile isyan etti: Burada bir insan katledildi

ÖZEL TIP MERKEZİ YENİDEN AÇILDI

Olay sonrasında gözaltına alınan tıp merkezinin sahibi ve serum takan kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 3 Haziran'da kapatılan tıp merkezi birkaç gün önce sessizce tekrar açıldı. Gamze Yıldız'ın ölümü sırasında tıp merkezinde acil müdahale odasının ve nöbetçi doktorun olmadığı için kapatılırken bu eksikliklerin giderilmesiyle tıp merkezinin yeniden açıldığı belirtildi.

Gamze yıldız grip şikayetiyle gidip hayatını kaybetmişti! Tıp merkezinin yeniden açılmasına acılı aile isyan etti: Burada bir insan katledildi

"Şimdi tekrar açıldı. Burası 24 saat açık olan bir yer. İnsanları alıyor, muayene ediyor ama doktor yok. Rastgele birini koyuyor, parasını alıyor, müdahale ediyorlar. Kızım alerjim var demesine rağmen serumuna 6 tane ilaç katıyorlar ve o insan vefat ediyor. Böyle bir şey olmaması lazım. Buna bir doktor müdahale etmemiş. Bu serumu doktor vermemiş. Bu serumu ilaçlarına katan bir doktor değil."

Gamze yıldız grip şikayetiyle gidip hayatını kaybetmişti! Tıp merkezinin yeniden açılmasına acılı aile isyan etti: Burada bir insan katledildi

"SERUMU TAKANIN YETKİSİ YOK"

"Serumu takanın bir yetkisi yok. Kızımı öldürmüş. Buna devlet yetkileri nasıl izin veriyorlar? Bizim derdimiz o. Burası bir hastaneyse bir klinikse burada doktor olması lazım. Doktor yoksa insanları muayeneye alamazsın. Burada bir insan katledildi. Burada her şeyi bildiğin göz göre göre yapmışlar." dedi.

Gamze yıldız grip şikayetiyle gidip hayatını kaybetmişti! Tıp merkezinin yeniden açılmasına acılı aile isyan etti: Burada bir insan katledildi

"EKSİKLİKLERİ GİDERİLİP AÇILDIYSA BANA DA KIZIMI VERSİNLER"

Gamze Yıldız'ın ölümüne sebep olan tıp merkezinin yeniden açılmasına tepki gösteren acılı anne Suna Doğantekin, "Açılma gerekçeleri, doktor eksiği varmış. Onu tamamlamışlar, bir de acil müdahale odası yokmuş onu yapmışlar. Madem böyle bir şey varsa bunu daha önceden niye yapmamışlar? Daha önceden niye denetlenmemiş? Artık trajikomik diyorlar ya, aynı öyle bir şey yaşıyoruz. Tıp merkezinin eksiğini tamamlayıp açmışlarsa o zaman benim eksiğimi de tamamlasınlar. Benim kızımı da bana versinler."

Gamze yıldız grip şikayetiyle gidip hayatını kaybetmişti! Tıp merkezinin yeniden açılmasına acılı aile isyan etti: Burada bir insan katledildi

"Eğer bu kadar kolaysa bunu da yapsınlar. Benim yavrum dört aydır toprağın altında çürüyor. Biz de burada çürüyoruz. Onlar orada halen para kazanıyor. Sağlık Bakanlığı neden buna izin veriyor. Adalet Bakanımız akın Gürlek'ten yardım istiyorum. Sesimizi duysun. Ben sabahlara kadar uyumuyorum. Uyku ilaçları içiyorum" diyerek yaşananlara isyan etti.

Gamze yıldız grip şikayetiyle gidip hayatını kaybetmişti! Tıp merkezinin yeniden açılmasına acılı aile isyan etti: Burada bir insan katledildi

"BURADA BİR İNSAN KATLEDİLDİ"

Tıp merkezinin yeniden açılmasına ve faaliyetlerine başlamasına tepki gösteren Gamze Yıldız'ın babası Neytullah Yıldız, "Daha önce kızım buraya geldiğinde burada bir acil müdahale odası ve doktor yoktu. Benim kızım burada vefat edince veya verdikleri serumlar, verdikleri ilaçlar etkisini gösterince müdahale edecekleri bir doktoru ve odaları olmadığı için biz de bunları il sağlık müdürüne şikayet ettik. Burayı uzun bir mücadeleden sonra kapattılar. Sonradan da tıp merkezi yine başvuruyorlar. Biz tekrardan eksiklerimizi giderdik diyorlar."

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ÜMRANİYE