Gamze yıldız grip şikayetiyle gidip hayatını kaybetmişti! Tıp merkezinin yeniden açılmasına acılı aile isyan etti: “Burada bir insan katledildi”

"EKSİKLİKLERİ GİDERİLİP AÇILDIYSA BANA DA KIZIMI VERSİNLER"

Gamze Yıldız'ın ölümüne sebep olan tıp merkezinin yeniden açılmasına tepki gösteren acılı anne Suna Doğantekin, "Açılma gerekçeleri, doktor eksiği varmış. Onu tamamlamışlar, bir de acil müdahale odası yokmuş onu yapmışlar. Madem böyle bir şey varsa bunu daha önceden niye yapmamışlar? Daha önceden niye denetlenmemiş? Artık trajikomik diyorlar ya, aynı öyle bir şey yaşıyoruz. Tıp merkezinin eksiğini tamamlayıp açmışlarsa o zaman benim eksiğimi de tamamlasınlar. Benim kızımı da bana versinler."