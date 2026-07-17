Gastronomi Taban Puanları 2026: Gastronomi için kaç puan gerekiyor? Marmara, İstanbul, Ankara Üniversitesi...

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacak olmasıyla birlikte gastronomi ve mutfak sanatları bölümü için hazırlık yapan adaylar taban puanlarını araştırmaya başladı. Ege, Marmara, İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarına ait taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih sürecinde adaylara yol gösterecek.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Başarı
Sırası
|Taban
Puan
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
9
9
9
|10
11
11
9
|351
317
269
446
|464,63338
497,16994
492,55036
488,87597
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
10
|10
11
10
10
|710
450
580
1.168
|450,44377
490,86813
476,57971
467,89386
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
7
|8
8
7
7
|1.137
1.193
1.165
1.884
|440,29582
471,22514
461,57836
457,57094
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
7
7
7
|9
9
8
7
|1.661
809
940
2.241
|432,7813
478,68753
466,01385
453,34897
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
8
7
8
|11
10
8
8
|1.995
1.669
2.409
2.993
|429,30144
464,86325
446,82009
446,99508
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
5
|5
5
5
5
|2.133
2.416
2.625
4.389
|428,0636
457,06270
445,01956
438,26246
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
9
|10
10
10
9
|3.271
2.812
4.264
4.267
|418,67073
453,96270
435,11094
438,89970
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
9
9
9
|9
10
10
9
|4.795
4.194
3.969
5.788
|411,0217
445,81842
436,52404
432,04643
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
8
8
8
|9
10
10
8
|4.919
3.481
2.562
4.174
|410,49405
449,64012
445,48959
439,45613
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
5
5
|9
9
6
5
|5.334
4.188
5.540
10.855
|408,84525
445,84776
429,79039
417,82392
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|42
79
74
72
|5.503
9.999
10.365
11.854
|408,22732
427,62661
416,69161
415,82022
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
9
|12
12
11
9
|5.750
7.550
8.065
10.697
|407,27618
433,56683
421,98381
418,17473
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|11
—
—
—
|6.449
…
—
—
|404,76092
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|12
12
11
12
|9.262
7.644
9.481
12.621
|396,90703
433,27312
418,55601
414,39010
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
12
12
|11
12
13
12
|10.069
9.253
13.504
14.806
|395,01532
429,22751
410,83024
410,64653
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
4
3
3
|4
5
3
3
|10.936
14.463
13.016
19.568
|393,17912
419,45312
411,63763
403,75920
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
11
|11
11
12
11
|11.580
17.977
21.801
24.783
|391,91321
414,43385
399,45882
397,64446
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|11.776
14.688
16.401
17.488
|391,49159
419,12630
406,30991
406,59481
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
5
5
|9
9
6
5
|11.831
12.013
9.752
10.792
|391,36248
423,63716
417,94774
417,98559
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
7
|8
8
7
7
|13.331
10.751
10.692
11.688
|388,58546
426,13343
416,04244
416,13581
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
64
62
|13.516
20.691
21.440
24.946
|388,22753
411,11044
399,84226
397,46717
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
4
6
7
|4
5
6
7
|13.787
15.225
15.431
11.498
|387,72535
418,29011
407,79899
416,51494
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
5
10
10
|7
6
10
10
|15.152
21.559
37.369
22.777
|385,47309
410,17106
385,01380
399,87995
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|15.299
…
—
—
|385,26687
—
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|6
6
6
5
|16.113
19.659
19.672
18.904
|384,0074
412,29539
401,94246
404,63390
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
83
82
|17.762
37.164
38.359
40.376
|381,67879
395,76967
384,29196
383,94826
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
4
|4
6
5
4
|18.410
22.029
29.392
25.060
|380,8278
409,63255
391,59818
397,31753
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|18.925
26.006
25.850
25.383
|380,21109
405,42763
395,07796
397,01405
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
69
64
64
|54
73
68
66
|19.946
32.565
32.521
36.135
|378,94125
399,47566
388,83924
387,25721
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
10
13
14
|10
11
14
14
|22.112
23.114
25.427
17.046
|376,40456
408,39902
395,50246
407,24565
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
54
54
52
|22.845
37.460
44.063
42.961
|375,61344
395,53727
380,24276
382,10372
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
5
8
7
|8
6
9
7
|22.866
29.539
48.125
26.279
|375,59853
402,08177
377,61117
396,07968
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
3
4
8
|5
4
5
8
|23.824
26.946
31.533
38.939
|374,56051
404,48202
389,69036
385,04492
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|14
12
12
12
|15
13
13
12
|24.901
24.247
30.055
20.342
|373,40818
407,19364
391,00508
402,76154
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
6
6
|6
6
6
6
|25.435
28.185
40.219
33.783
|372,80705
403,31310
382,91135
389,18340
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|26.489
48.458
45.937
41.075
|371,74203
388,10443
379,00527
383,44910
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
5
10
10
|9
6
10
10
|26.514
33.872
55.857
24.725
|371,71909
398,36843
373,00688
397,71447
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
11
11
12
|11
12
11
12
|27.165
33.701
39.412
25.528
|371,11067
398,50714
383,51678
396,85312
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
3
|4
4
4
3
|28.599
32.770
37.639
43.176
|369,75626
399,30177
384,80482
381,95150
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|29.551
54.442
56.382
59.185
|368,92338
384,52146
372,70910
372,11292
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|9
9
9
8
|31.821
49.546
60.631
45.396
|366,90173
387,45142
370,42491
380,45666
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|32.158
50.685
54.438
53.373
|366,61764
386,77492
373,83942
375,39974
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
4
7
7
|4
5
8
7
|33.985
40.598
55.530
37.917
|365,12782
393,22813
373,19827
385,84187
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
5
10
10
|12
5
11
10
|34.446
37.442
58.332
38.401
|364,75911
395,54883
371,66058
385,45979
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
3
3
5
|5
4
4
5
|35.247
42.198
59.800
57.002
|364,10953
392,14840
370,85903
373,27788
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
4
5
5
|6
5
6
5
|35.387
47.032
53.618
32.190
|363,99793
388,96193
374,31248
390,49072
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|37.159
54.728
49.106
47.560
|362,72604
384,36555
376,99009
379,02188
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|38.783
47.093
42.196
37.318
|361,52881
388,92878
381,51239
386,30818
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
4
6
|7
6
6
6
|40.504
58.690
61.561
54.920
|360,32209
382,12837
369,94489
374,51807
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Mengen) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|41.663
57.281
53.184
53.099
|359,52429
382,91588
374,56792
375,56866
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|79
79
74
72
|42.962
60.152
59.352
59.213
|358,66531
381,31518
371,09757
372,10147
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|46
85
79
62
|44.584
59.163
47.103
54.650
|357,61065
381,86989
378,24908
374,66605
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
54
54
52
|44.860
62.339
63.626
63.150
|357,44531
380,17021
368,90999
369,89020
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
6
6
—
|9
8
8
—
|48.014
55.680
50.877
—
|355,47897
383,83007
375,91105
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|49.482
64.810
67.777
66.970
|354,63003
378,88180
366,89661
367,89447
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|50.503
67.948
73.981
71.673
|354,02999
377,28712
363,98352
365,62260
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|53.834
80.117
82.633
83.954
|352,14589
371,49192
360,23747
360,07828
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
4
4
|6
6
5
4
|53.974
61.088
47.698
59.339
|352,0594
380,81826
377,86734
372,02869
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(Sapanca) (SAKARYA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|64
64
64
62
|54.503
68.416
71.219
68.412
|351,77232
377,07170
365,27002
367,17301
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|26
—
—
—
|54.645
…
—
—
|351,68824
—
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
5
5
5
|5
6
6
5
|56.819
55.331
63.084
56.467
|350,55283
384,02896
369,16889
373,58980
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
11
11
11
|14
12
13
11
|59.556
69.242
77.194
69.446
|349,12001
376,64498
362,52416
366,70342
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|49
49
42
41
|60.548
73.754
75.626
80.635
|348,6281
374,42016
363,22907
361,49480
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
—
|9
9
9
—
|60.933
62.038
80.559
—
|348,44674
380,31977
361,08211
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|59
59
58
57
|63.879
78.491
77.969
74.515
|346,99855
372,20405
362,20030
364,24182
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|64.912
86.898
86.552
81.504
|346,51998
368,60195
358,61719
361,12807
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|67.045
87.741
84.104
80.644
|345,56618
368,23664
359,60243
361,49055
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
5
4
5
|10
6
6
5
|74.436
80.794
60.365
57.908
|342,38698
371,21587
370,56299
372,80293
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|49
49
42
41
|75.951
88.688
82.640
91.755
|341,78423
367,86157
360,23311
356,94105
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|37
37
32
31
|77.916
90.389
90.472
89.485
|340,98329
367,15451
357,07673
357,82440
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|49
49
42
41
|80.689
100.407
107.190
110.398
|339,89278
363,21266
350,95249
350,15624
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ORDU) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|64
64
64
62
|84.233
109.362
108.941
121.051
|338,51787
359,86689
350,33804
346,63699
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|22
—
—
—
|85.116
…
—
—
|338,18267
—
—
—
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|54
60
52
41
|86.122
98.767
98.339
125.554
|337,79175
363,84002
354,11666
345,22533
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|24
—
—
—
|87.931
…
—
—
|337,09188
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|37
37
32
31
|89.579
112.549
118.067
123.118
|336,47658
358,76148
347,37190
345,98566
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|42
64
64
62
|93.860
117.336
103.940
114.630
|334,95552
357,12974
352,06612
348,73865
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
—
—
|69
69
—
—
|94.003
113.529
—
—
|334,90154
358,41375
—
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|29
32
20
30
|29
32
20
30
|94.858
287.922
38.255
34.913
|334,61486
316,78454
384,37575
388,19586
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(Eğirdir) (ISPARTA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|32
—
—
—
|96.576
…
—
—
|334,01485
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
74
72
|100.310
109.704
114.859
110.675
|332,72006
359,74003
348,40397
350,06176
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
—
|54
60
52
—
|102.016
120.372
115.417
—
|332,1652
356,13685
348,21776
—
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
52
52
|102.217
131.246
136.518
135.412
|332,10238
352,67054
341,79150
342,30113
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
11
11
—
|11
11
11
—
|102.967
105.962
104.446
—
|331,84883
361,15227
351,89406
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
40
|59
59
54
41
|104.715
123.007
132.403
111.341
|331,3099
355,30236
342,96400
349,82587
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|106.174
266.705
328.872
431.481
|330,86467
320,61922
302,96050
289,69499
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
50
|69
69
64
52
|111.873
134.822
145.650
125.051
|329,10215
351,52119
339,20661
345,38437
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (HATAY) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
40
|30
33
27
41
|112.039
124.208
76.060
94.136
|329,04385
354,90311
363,02989
356,02129
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(HATAY) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|46
85
79
62
|118.932
168.550
150.140
88.907
|327,01206
342,07600
337,94825
358,04698
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|54
60
52
41
|123.889
157.244
86.561
166.863
|325,58667
345,05001
358,61440
333,85632
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|79
79
92
72
|125.852
147.236
151.785
134.825
|325,03883
347,87625
337,50826
342,46707
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(Keşap) (GİRESUN) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|126.638
156.591
154.625
141.965
|324,82188
345,23976
336,76459
340,47275
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
—
—
|49
49
—
—
|127.419
143.461
—
—
|324,60144
348,96613
—
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ardeşen Turizm Fakültesi
(RİZE) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|49
49
42
41
|130.528
150.610
145.347
128.141
|323,74877
346,91985
339,29544
344,42552
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|22
—
—
—
|132.745
…
—
—
|323,15948
—
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Turizm Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|137.641
160.852
119.014
105.393
|321,88377
344,07714
347,07440
351,89583
|KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|46
52
52
41
|139.437
169.989
147.064
135.627
|321,41903
341,72915
338,81468
342,23481
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
55
50
50
|32
59
54
52
|144.709
—
186.234
173.995
|320,09909
337,1993
329,03081
332,10531
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BATMAN) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
42
42
41
|150.399
174.799
123.771
208.619
|318,72079
340,49995
345,59688
324,44607
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
21
16
16
|42
23
18
17
|155.046
120.890
130.711
108.894
|317,62508
355,96608
343,47965
350,67934
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|35
40
—
—
|155.573
210.306
—
—
|317,50788
332,08090
—
—
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
37
32
31
|159.661
179.348
178.735
161.892
|316,54942
339,35277
330,78317
335,08417
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
8
10
10
|7
8
10
10
|161.956
206.699
157.726
146.777
|316,02659
332,89827
335,93999
339,12500
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|65
73
67
52
|167.375
178.829
168.862
157.972
|314,82781
339,47635
333,16643
336,08968
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|49
49
42
41
|172.529
201.517
190.724
181.368
|313,69358
334,07819
328,01495
330,39035
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|188.181
188.303
186.234
173.995
|310,42102
337,19930
329,03081
332,10531
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|14
13
17
25
|14
13
17
25
|197.357
288.843
257.928
352.327
|308,61433
316,62151
314,58106
300,22676
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|48
48
42
41
|206.233
236.587
209.498
202.747
|306,91899
326,46160
323,96402
325,67658
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|220.567
253.006
220.999
208.437
|304,27356
323,23263
321,62455
324,47681
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|37
37
32
31
|230.181
219.956
221.013
217.822
|302,58184
329,96576
321,62193
322,55968
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Ahlat) (BİTLİS) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
42
42
41
|243.373
268.291
237.461
259.366
|300,28235
320,31488
318,36670
314,78407
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|49
49
42
41
|260.520
269.355
229.478
278.413
|297,48433
320,12037
319,91786
311,54742
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
8
8
8
|6
8
8
8
|282.522
301.333
298.279
442.617
|294,03761
314,4369
307,70030
288,32446
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
9
13
15
|15
9
13
15
|283.912
267.577
257.174
417.108
|293,82613
320,45296
314,71564
291,51046
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sarıkamış Turizm Fakültesi
(KARS) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
53
52
|291.267
296.331
270.381
259.023
|292,69407
315,31221
312,37305
314,84677
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
6
|7
7
5
6
|293.830
301.764
223.253
388.689
|292,30702
314,36636
321,16967
295,19453
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
42
40
38
|42
42
40
38
|302.208
366.797
340.927
220.858
|291,07296
304,09912
301,15367
321,94344
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|37
37
35
30
|37
37
35
30
|303.430
298.567
281.280
298.670
|290,88447
314,92044
310,50332
308,28233
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (ARDAHAN) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|49
49
42
41
|325.385
338.515
297.632
288.490
|287,73029
308,37862
307,80366
309,92929
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|68
69
64
62
|345.321
354.709
304.374
294.122
|285,03332
305,90531
306,73565
309,01248
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (ŞIRNAK) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
42
42
41
|384.496
375.895
313.079
306.244
|279,97114
302,78697
305,38175
307,07396
|KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
5
4
4
|7
5
4
4
|391.228
365.381
227.121
374.009
|279,13037
304,31001
320,37413
297,17402
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|52
52
49
51
|52
52
49
51
|462.453
510.716
620.225
65.508
|270,73811
285,33675
268,14098
368,64378
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|70
59
—
—
|70
59
—
—
|469.419
752.856
—
—
|269,94442
260,13052
—
—
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|21
15
9
—
|21
15
9
—
|500.811
643.474
637.401
—
|266,49135
270,90417
266,43263
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
42
42
42
|42
42
42
42
|642.760
240.257
294.860
227.683
|251,64924
325,72061
308,25612
320,59033
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|21
34
25
25
|21
34
25
25
|749.288
1.184.963
1.157.928
710.800
|240,72167
217,57357
219,18539
259,80056
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|16
17
17
15
|16
17
17
15
|764.204
556.775
434.734
523.022
|239,19013
280,09850
288,62516
278,90727
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
23
23
—
|24
23
23
—
|771.748
712.645
440.757
—
|238,397
264,01074
287,88730
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|805.449
449.052
302.012
225.329
|234,81634
292,83986
307,10478
321,06147
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
27
39
24
|25
27
30
24
|816.058
688.509
Dolmadı
417.121
|233,67404
266,38363
Dolmadı
291,50916
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
4
10
8
|5
4
10
8
|878.138
702.875
1.520.354
281.449
|226,75527
264,96112
173,79075
311,06188
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|33
33
34
25
|33
33
29
25
|895.338
1.312.301
Dolmadı
399.340
|224,77831
200,62456
Dolmadı
293,79681
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|16
17
21
22
|16
17
21
22
|1.064.476
951.714
699.174
702.105
|201,54018
241,39869
260,47180
260,61898
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|38
43
—
—
|38
43
—
—
|1.134.728
704.588
—
—
|186,55741
264,79243
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|26
23
20
20
|26
23
20
20
|1.160.787
835.638
162.938
96.228
|176,43506
252,29224
334,63776
355,23203
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|34
34
34
30
|11
34
29
30
|Dolmadı
1.134.806
Dolmadı
259.498
|Dolmadı
223,15915
Dolmadı
314,76221
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|63
—
—
—
|26
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|34
27
24
34
|31
27
24
34
|Dolmadı
774.597
785.017
791.700
|Dolmadı
258,05443
252,49823
252,41794
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
15
21
—
|2
1
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
23
23
|4
17
23
23
|Dolmadı
Dolmadı
1.328.238
460.960
|Dolmadı
Dolmadı
202,25382
286,07180
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|14
14
14
14
|2
14
14
14
|Dolmadı
1.088.822
1.057.881
591.827
|Dolmadı
227,97265
228,27390
271,58351
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
37
37
32
|29
37
37
32
|Dolmadı
839.708
922.239
381.241
|Dolmadı
251,91074
240,27888
296,18715
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
25
42
38
|7
9
16
38
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
885.834
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
244,07567
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|25
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
36
37
—
|21
32
37
—
|Dolmadı
Dolmadı
980.412
—
|Dolmadı
Dolmadı
235,15156
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
20
14
—
|18
11
14
—
|Dolmadı
Dolmadı
524.446
—
|Dolmadı
Dolmadı
278,20677
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|44
44
45
—
|18
29
45
—
|Dolmadı
Dolmadı
897.890
—
|Dolmadı
Dolmadı
242,43693
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
15
14
—
|11
10
14
—
|Dolmadı
Dolmadı
1.015.268
—
|Dolmadı
Dolmadı
232,07912
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
74
74
65
|27
65
74
65
|Dolmadı
Dolmadı
1.407.376
851.433
|Dolmadı
Dolmadı
193,05496
247,09841
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
10
10
10
|1
—
10
2
|Dolmadı
Dolmadı
1.333.331
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
201,71125
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
12
10
10
|5
12
10
10
|Dolmadı
1.261.170
800.001
966.176
|Dolmadı
208,13426
251,13887
237,11012
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|23
23
25
24
|4
7
13
12
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|68
60
—
—
|15
29
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|18
15
15
—
|9
15
15
—
|Dolmadı
1.084.683
1.096.419
—
|Dolmadı
228,39697
224,80517
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|34
25
—
—
|20
13
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|59
59
88
84
|21
32
67
84
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
941.340
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
239,27084
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|46
34
36
36
|41
34
36
36
|Dolmadı
745.274
909.557
135.579
|Dolmadı
260,85124
241,40603
342,25219
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
13
12
9
|2
8
12
9
|Dolmadı
Dolmadı
1.503.755
472.084
|Dolmadı
Dolmadı
178,03545
284,72998
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|31
34
34
25
|7
18
34
25
|Dolmadı
Dolmadı
1.271.656
870.774
|Dolmadı
Dolmadı
208,17551
245,39228
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|33
28
37
28
|17
11
27
28
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
548.209
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
276,15424
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
42
53
47
|34
42
45
47
|Dolmadı
1.299.359
Dolmadı
749.003
|Dolmadı
202,63690
Dolmadı
256,27511
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|51
33
65
59
|5
33
20
59
|Dolmadı
1.410.037
Dolmadı
461.689
|Dolmadı
176,22248
Dolmadı
285,97909
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|39
31
69
61
|4
23
8
61
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
578.697
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
272,92750
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|47
34
51
43
|13
34
36
43
|Dolmadı
1.206.784
Dolmadı
384.193
|Dolmadı
215,03573
Dolmadı
295,80096
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
25
25
17
|5
14
25
17
|Dolmadı
Dolmadı
660.912
689.590
|Dolmadı
Dolmadı
264,12632
261,81041
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
27
21
|24
30
27
21
|Dolmadı
1.384.629
386.200
425.552
|Dolmadı
185,88906
294,82364
290,42892
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|68
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|68
—
—
—
|19
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
75
75
67
|74
75
75
67
|Dolmadı
430.491
304.438
212.995
|Dolmadı
295,27919
306,72546
323,54307
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|51
51
34
25
|19
51
34
25
|Dolmadı
1.407.892
669.376
658.550
|Dolmadı
177,39345
263,30753
264,82977
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|51
51
34
25
|18
16
23
25
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
752.468
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
255,95015
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
17
24
16
|9
17
5
16
|Dolmadı
1.125.400
Dolmadı
381.334
|Dolmadı
224,14958
Dolmadı
296,17485
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|76
34
64
56
|27
34
33
56
|Dolmadı
1.413.882
Dolmadı
960.018
|Dolmadı
173,85638
Dolmadı
237,64481
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
25
|11
22
24
25
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
706.666
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
260,18951
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|51
55
55
49
|32
29
55
49
|Dolmadı
Dolmadı
777.580
702.799
|Dolmadı
Dolmadı
253,17605
260,55524
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|85
72
72
59
|44
72
72
59
|Dolmadı
1.286.306
1.315.842
846.491
|Dolmadı
204,60805
203,56688
247,54237
|KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|28
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|38
38
35
30
|19
34
35
28
|Dolmadı
Dolmadı
1.281.624
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
207,15283
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
10
—
—
|14
10
—
—
|Dolmadı
1.107.781
—
—
|Dolmadı
226,01949
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|33
—
—
—
|10
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
51
42
30
|10
34
42
30
|Dolmadı
Dolmadı
1.275.895
1.343.799
|Dolmadı
Dolmadı
207,75037
200,24282
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
37
33
25
|15
27
33
25
|Dolmadı
Dolmadı
1.338.048
1.410.446
|Dolmadı
Dolmadı
201,19781
190,60400
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
8
14
12
|4
8
14
12
|Dolmadı
864.572
621.074
536.878
|Dolmadı
249,57484
268,05818
277,39735
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
6
6
6
|—
1
1
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
781.772
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
253,29941
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
15
25
20
|—
9
8
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.093.819
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
225,82559
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—