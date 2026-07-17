Trend Galeri Trend Yaşam Gastronomi Taban Puanları 2026: Gastronomi için kaç puan gerekiyor? Marmara, İstanbul, Ankara Üniversitesi...

Gastronomi Taban Puanları 2026: Gastronomi için kaç puan gerekiyor? Marmara, İstanbul, Ankara Üniversitesi...

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacak olmasıyla birlikte gastronomi ve mutfak sanatları bölümü için hazırlık yapan adaylar taban puanlarını araştırmaya başladı. Ege, Marmara, İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarına ait taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih sürecinde adaylara yol gösterecek.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 11:15
Gastronomi Taban Puanları 2026: Gastronomi için kaç puan gerekiyor? Marmara, İstanbul, Ankara Üniversitesi...

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde eğitim almak isteyen binlerce aday, tercih dönemi öncesinde üniversitelerin önceki yıllara ait yerleştirme verilerini inceliyor. Devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri tercih listesi oluştururken önemli bir referans niteliği taşıyor.

Gastronomi Taban Puanları 2026: Gastronomi için kaç puan gerekiyor? Marmara, İstanbul, Ankara Üniversitesi...

GASTRONOMİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Başarı
Sırası		 Taban
Puan
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
9
9
9		 10
11
11
9		 351
317
269
446		 464,63338
497,16994
492,55036
488,87597
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
10		 10
11
10
10		 710
450
580
1.168		 450,44377
490,86813
476,57971
467,89386
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
7		 8
8
7
7		 1.137
1.193
1.165
1.884		 440,29582
471,22514
461,57836
457,57094
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
7
7
7		 9
9
8
7		 1.661
809
940
2.241		 432,7813
478,68753
466,01385
453,34897
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
8
7
8		 11
10
8
8		 1.995
1.669
2.409
2.993		 429,30144
464,86325
446,82009
446,99508
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
5		 5
5
5
5		 2.133
2.416
2.625
4.389		 428,0636
457,06270
445,01956
438,26246
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
9		 10
10
10
9		 3.271
2.812
4.264
4.267		 418,67073
453,96270
435,11094
438,89970
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
9
9
9		 9
10
10
9		 4.795
4.194
3.969
5.788		 411,0217
445,81842
436,52404
432,04643
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
8
8
8		 9
10
10
8		 4.919
3.481
2.562
4.174		 410,49405
449,64012
445,48959
439,45613
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
5
5		 9
9
6
5		 5.334
4.188
5.540
10.855		 408,84525
445,84776
429,79039
417,82392
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 42
79
74
72		 5.503
9.999
10.365
11.854		 408,22732
427,62661
416,69161
415,82022
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
9		 12
12
11
9		 5.750
7.550
8.065
10.697		 407,27618
433,56683
421,98381
418,17473
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10


 11


 6.449


 404,76092
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 12
12
11
12		 9.262
7.644
9.481
12.621		 396,90703
433,27312
418,55601
414,39010
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
12
12		 11
12
13
12		 10.069
9.253
13.504
14.806		 395,01532
429,22751
410,83024
410,64653
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
4
3
3		 4
5
3
3		 10.936
14.463
13.016
19.568		 393,17912
419,45312
411,63763
403,75920
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
11		 11
11
12
11		 11.580
17.977
21.801
24.783		 391,91321
414,43385
399,45882
397,64446
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 11.776
14.688
16.401
17.488		 391,49159
419,12630
406,30991
406,59481
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
5
5		 9
9
6
5		 11.831
12.013
9.752
10.792		 391,36248
423,63716
417,94774
417,98559
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
7		 8
8
7
7		 13.331
10.751
10.692
11.688		 388,58546
426,13343
416,04244
416,13581
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
64
62		 13.516
20.691
21.440
24.946		 388,22753
411,11044
399,84226
397,46717
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
4
6
7		 4
5
6
7		 13.787
15.225
15.431
11.498		 387,72535
418,29011
407,79899
416,51494
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
5
10
10		 7
6
10
10		 15.152
21.559
37.369
22.777		 385,47309
410,17106
385,01380
399,87995
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 15.299


 385,26687
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 6
6
6
5		 16.113
19.659
19.672
18.904		 384,0074
412,29539
401,94246
404,63390
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
83
82		 17.762
37.164
38.359
40.376		 381,67879
395,76967
384,29196
383,94826
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
4		 4
6
5
4		 18.410
22.029
29.392
25.060		 380,8278
409,63255
391,59818
397,31753
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 18.925
26.006
25.850
25.383		 380,21109
405,42763
395,07796
397,01405
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
69
64
64		 54
73
68
66		 19.946
32.565
32.521
36.135		 378,94125
399,47566
388,83924
387,25721
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
10
13
14		 10
11
14
14		 22.112
23.114
25.427
17.046		 376,40456
408,39902
395,50246
407,24565
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
54
54
52		 22.845
37.460
44.063
42.961		 375,61344
395,53727
380,24276
382,10372
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
5
8
7		 8
6
9
7		 22.866
29.539
48.125
26.279		 375,59853
402,08177
377,61117
396,07968
ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
3
4
8		 5
4
5
8		 23.824
26.946
31.533
38.939		 374,56051
404,48202
389,69036
385,04492
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 14
12
12
12		 15
13
13
12		 24.901
24.247
30.055
20.342		 373,40818
407,19364
391,00508
402,76154
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5
6
6		 6
6
6
6		 25.435
28.185
40.219
33.783		 372,80705
403,31310
382,91135
389,18340
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 26.489
48.458
45.937
41.075		 371,74203
388,10443
379,00527
383,44910
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
5
10
10		 9
6
10
10		 26.514
33.872
55.857
24.725		 371,71909
398,36843
373,00688
397,71447
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
11
11
12		 11
12
11
12		 27.165
33.701
39.412
25.528		 371,11067
398,50714
383,51678
396,85312
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
3		 4
4
4
3		 28.599
32.770
37.639
43.176		 369,75626
399,30177
384,80482
381,95150
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 29.551
54.442
56.382
59.185		 368,92338
384,52146
372,70910
372,11292
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 9
9
9
8		 31.821
49.546
60.631
45.396		 366,90173
387,45142
370,42491
380,45666
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 32.158
50.685
54.438
53.373		 366,61764
386,77492
373,83942
375,39974
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
4
7
7		 4
5
8
7		 33.985
40.598
55.530
37.917		 365,12782
393,22813
373,19827
385,84187
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
5
10
10		 12
5
11
10		 34.446
37.442
58.332
38.401		 364,75911
395,54883
371,66058
385,45979
ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
3
3
5		 5
4
4
5		 35.247
42.198
59.800
57.002		 364,10953
392,14840
370,85903
373,27788
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
4
5
5		 6
5
6
5		 35.387
47.032
53.618
32.190		 363,99793
388,96193
374,31248
390,49072
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 37.159
54.728
49.106
47.560		 362,72604
384,36555
376,99009
379,02188
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 38.783
47.093
42.196
37.318		 361,52881
388,92878
381,51239
386,30818
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5
4
6		 7
6
6
6		 40.504
58.690
61.561
54.920		 360,32209
382,12837
369,94489
374,51807
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Mengen) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 41.663
57.281
53.184
53.099		 359,52429
382,91588
374,56792
375,56866
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 79
79
74
72		 42.962
60.152
59.352
59.213		 358,66531
381,31518
371,09757
372,10147
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 46
85
79
62		 44.584
59.163
47.103
54.650		 357,61065
381,86989
378,24908
374,66605
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
54
54
52		 44.860
62.339
63.626
63.150		 357,44531
380,17021
368,90999
369,89020
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
6
6
 9
8
8
 48.014
55.680
50.877
 355,47897
383,83007
375,91105
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 49.482
64.810
67.777
66.970		 354,63003
378,88180
366,89661
367,89447
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 50.503
67.948
73.981
71.673		 354,02999
377,28712
363,98352
365,62260
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 53.834
80.117
82.633
83.954		 352,14589
371,49192
360,23747
360,07828
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5
4
4		 6
6
5
4		 53.974
61.088
47.698
59.339		 352,0594
380,81826
377,86734
372,02869
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(Sapanca) (SAKARYA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 64
64
64
62		 54.503
68.416
71.219
68.412		 351,77232
377,07170
365,27002
367,17301
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25


 26


 54.645


 351,68824
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
5
5
5		 5
6
6
5		 56.819
55.331
63.084
56.467		 350,55283
384,02896
369,16889
373,58980
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
11
11
11		 14
12
13
11		 59.556
69.242
77.194
69.446		 349,12001
376,64498
362,52416
366,70342
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 49
49
42
41		 60.548
73.754
75.626
80.635		 348,6281
374,42016
363,22907
361,49480
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
 9
9
9
 60.933
62.038
80.559
 348,44674
380,31977
361,08211
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 59
59
58
57		 63.879
78.491
77.969
74.515		 346,99855
372,20405
362,20030
364,24182
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 64.912
86.898
86.552
81.504		 346,51998
368,60195
358,61719
361,12807
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 67.045
87.741
84.104
80.644		 345,56618
368,23664
359,60243
361,49055
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
5
4
5		 10
6
6
5		 74.436
80.794
60.365
57.908		 342,38698
371,21587
370,56299
372,80293
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 49
49
42
41		 75.951
88.688
82.640
91.755		 341,78423
367,86157
360,23311
356,94105
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 37
37
32
31		 77.916
90.389
90.472
89.485		 340,98329
367,15451
357,07673
357,82440
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 49
49
42
41		 80.689
100.407
107.190
110.398		 339,89278
363,21266
350,95249
350,15624
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ORDU) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 64
64
64
62		 84.233
109.362
108.941
121.051		 338,51787
359,86689
350,33804
346,63699
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20


 22


 85.116


 338,18267
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 54
60
52
41		 86.122
98.767
98.339
125.554		 337,79175
363,84002
354,11666
345,22533
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20


 24


 87.931


 337,09188
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 37
37
32
31		 89.579
112.549
118.067
123.118		 336,47658
358,76148
347,37190
345,98566
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 42
64
64
62		 93.860
117.336
103.940
114.630		 334,95552
357,12974
352,06612
348,73865
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65

 69
69

 94.003
113.529

 334,90154
358,41375
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 29
32
20
30		 29
32
20
30		 94.858
287.922
38.255
34.913		 334,61486
316,78454
384,37575
388,19586
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(Eğirdir) (ISPARTA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30


 32


 96.576


 334,01485
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
74
72		 100.310
109.704
114.859
110.675		 332,72006
359,74003
348,40397
350,06176
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
 54
60
52
 102.016
120.372
115.417
 332,1652
356,13685
348,21776
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
52
52		 102.217
131.246
136.518
135.412		 332,10238
352,67054
341,79150
342,30113
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
11
11
 11
11
11
 102.967
105.962
104.446
 331,84883
361,15227
351,89406
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
40		 59
59
54
41		 104.715
123.007
132.403
111.341		 331,3099
355,30236
342,96400
349,82587
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 106.174
266.705
328.872
431.481		 330,86467
320,61922
302,96050
289,69499
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
50		 69
69
64
52		 111.873
134.822
145.650
125.051		 329,10215
351,52119
339,20661
345,38437
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (HATAY) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
40		 30
33
27
41		 112.039
124.208
76.060
94.136		 329,04385
354,90311
363,02989
356,02129
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(HATAY) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 46
85
79
62		 118.932
168.550
150.140
88.907		 327,01206
342,07600
337,94825
358,04698
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 54
60
52
41		 123.889
157.244
86.561
166.863		 325,58667
345,05001
358,61440
333,85632
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 79
79
92
72		 125.852
147.236
151.785
134.825		 325,03883
347,87625
337,50826
342,46707
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(Keşap) (GİRESUN) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 126.638
156.591
154.625
141.965		 324,82188
345,23976
336,76459
340,47275
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45

 49
49

 127.419
143.461

 324,60144
348,96613
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ardeşen Turizm Fakültesi
(RİZE) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 49
49
42
41		 130.528
150.610
145.347
128.141		 323,74877
346,91985
339,29544
344,42552
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20


 22


 132.745


 323,15948
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Turizm Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 137.641
160.852
119.014
105.393		 321,88377
344,07714
347,07440
351,89583
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 46
52
52
41		 139.437
169.989
147.064
135.627		 321,41903
341,72915
338,81468
342,23481
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
55
50
50		 32
59
54
52		 144.709

186.234
173.995		 320,09909
337,1993
329,03081
332,10531
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BATMAN) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
42
42
41		 150.399
174.799
123.771
208.619		 318,72079
340,49995
345,59688
324,44607
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
21
16
16		 42
23
18
17		 155.046
120.890
130.711
108.894		 317,62508
355,96608
343,47965
350,67934
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30

 35
40

 155.573
210.306

 317,50788
332,08090
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
37
32
31		 159.661
179.348
178.735
161.892		 316,54942
339,35277
330,78317
335,08417
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
8
10
10		 7
8
10
10		 161.956
206.699
157.726
146.777		 316,02659
332,89827
335,93999
339,12500
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 65
73
67
52		 167.375
178.829
168.862
157.972		 314,82781
339,47635
333,16643
336,08968
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 49
49
42
41		 172.529
201.517
190.724
181.368		 313,69358
334,07819
328,01495
330,39035
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 188.181
188.303
186.234
173.995		 310,42102
337,19930
329,03081
332,10531
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 14
13
17
25		 14
13
17
25		 197.357
288.843
257.928
352.327		 308,61433
316,62151
314,58106
300,22676
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 48
48
42
41		 206.233
236.587
209.498
202.747		 306,91899
326,46160
323,96402
325,67658
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 220.567
253.006
220.999
208.437		 304,27356
323,23263
321,62455
324,47681
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 37
37
32
31		 230.181
219.956
221.013
217.822		 302,58184
329,96576
321,62193
322,55968
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Ahlat) (BİTLİS) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
42
42
41		 243.373
268.291
237.461
259.366		 300,28235
320,31488
318,36670
314,78407
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 49
49
42
41		 260.520
269.355
229.478
278.413		 297,48433
320,12037
319,91786
311,54742
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
8
8
8		 6
8
8
8		 282.522
301.333
298.279
442.617		 294,03761
314,4369
307,70030
288,32446
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
9
13
15		 15
9
13
15		 283.912
267.577
257.174
417.108		 293,82613
320,45296
314,71564
291,51046
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sarıkamış Turizm Fakültesi
(KARS) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
53
52		 291.267
296.331
270.381
259.023		 292,69407
315,31221
312,37305
314,84677
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
6		 7
7
5
6		 293.830
301.764
223.253
388.689		 292,30702
314,36636
321,16967
295,19453
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
42
40
38		 42
42
40
38		 302.208
366.797
340.927
220.858		 291,07296
304,09912
301,15367
321,94344
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 37
37
35
30		 37
37
35
30		 303.430
298.567
281.280
298.670		 290,88447
314,92044
310,50332
308,28233
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (ARDAHAN) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 49
49
42
41		 325.385
338.515
297.632
288.490		 287,73029
308,37862
307,80366
309,92929
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 68
69
64
62		 345.321
354.709
304.374
294.122		 285,03332
305,90531
306,73565
309,01248
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (ŞIRNAK) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
42
42
41		 384.496
375.895
313.079
306.244		 279,97114
302,78697
305,38175
307,07396
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
5
4
4		 7
5
4
4		 391.228
365.381
227.121
374.009		 279,13037
304,31001
320,37413
297,17402
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 52
52
49
51		 52
52
49
51		 462.453
510.716
620.225
65.508		 270,73811
285,33675
268,14098
368,64378
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 70
59

 70
59

 469.419
752.856

 269,94442
260,13052
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 21
15
9
 21
15
9
 500.811
643.474
637.401
 266,49135
270,90417
266,43263
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
42
42
42		 42
42
42
42		 642.760
240.257
294.860
227.683		 251,64924
325,72061
308,25612
320,59033
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 21
34
25
25		 21
34
25
25		 749.288
1.184.963
1.157.928
710.800		 240,72167
217,57357
219,18539
259,80056
ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 16
17
17
15		 16
17
17
15		 764.204
556.775
434.734
523.022		 239,19013
280,09850
288,62516
278,90727
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24
23
23
 24
23
23
 771.748
712.645
440.757
 238,397
264,01074
287,88730
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 805.449
449.052
302.012
225.329		 234,81634
292,83986
307,10478
321,06147
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
27
39
24		 25
27
30
24		 816.058
688.509
Dolmadı
417.121		 233,67404
266,38363
Dolmadı
291,50916
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
4
10
8		 5
4
10
8		 878.138
702.875
1.520.354
281.449		 226,75527
264,96112
173,79075
311,06188
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 33
33
34
25		 33
33
29
25		 895.338
1.312.301
Dolmadı
399.340		 224,77831
200,62456
Dolmadı
293,79681
ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 16
17
21
22		 16
17
21
22		 1.064.476
951.714
699.174
702.105		 201,54018
241,39869
260,47180
260,61898
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 38
43

 38
43

 1.134.728
704.588

 186,55741
264,79243
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 26
23
20
20		 26
23
20
20		 1.160.787
835.638
162.938
96.228		 176,43506
252,29224
334,63776
355,23203
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 34
34
34
30		 11
34
29
30		 Dolmadı
1.134.806
Dolmadı
259.498		 Dolmadı
223,15915
Dolmadı
314,76221
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 63


 26


 Dolmadı


 Dolmadı
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 34
27
24
34		 31
27
24
34		 Dolmadı
774.597
785.017
791.700		 Dolmadı
258,05443
252,49823
252,41794
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
15
21
 2
1
3
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25
23
23		 4
17
23
23		 Dolmadı
Dolmadı
1.328.238
460.960		 Dolmadı
Dolmadı
202,25382
286,07180
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 14
14
14
14		 2
14
14
14		 Dolmadı
1.088.822
1.057.881
591.827		 Dolmadı
227,97265
228,27390
271,58351
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
37
37
32		 29
37
37
32		 Dolmadı
839.708
922.239
381.241		 Dolmadı
251,91074
240,27888
296,18715
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
25
42
38		 7
9
16
38		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
885.834		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
244,07567
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 34


 25


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
36
37
 21
32
37
 Dolmadı
Dolmadı
980.412
 Dolmadı
Dolmadı
235,15156
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
20
14
 18
11
14
 Dolmadı
Dolmadı
524.446
 Dolmadı
Dolmadı
278,20677
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 44
44
45
 18
29
45
 Dolmadı
Dolmadı
897.890
 Dolmadı
Dolmadı
242,43693
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
15
14
 11
10
14
 Dolmadı
Dolmadı
1.015.268
 Dolmadı
Dolmadı
232,07912
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
74
74
65		 27
65
74
65		 Dolmadı
Dolmadı
1.407.376
851.433		 Dolmadı
Dolmadı
193,05496
247,09841
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
10
10
10		 1

10
2		 Dolmadı
Dolmadı
1.333.331
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
201,71125
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
12
10
10		 5
12
10
10		 Dolmadı
1.261.170
800.001
966.176		 Dolmadı
208,13426
251,13887
237,11012
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 23
23
25
24		 4
7
13
12		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 68
60

 15
29

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 18
15
15
 9
15
15
 Dolmadı
1.084.683
1.096.419
 Dolmadı
228,39697
224,80517
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 34
25

 20
13

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 59
59
88
84		 21
32
67
84		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
941.340		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
239,27084
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 46
34
36
36		 41
34
36
36		 Dolmadı
745.274
909.557
135.579		 Dolmadı
260,85124
241,40603
342,25219
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
13
12
9		 2
8
12
9		 Dolmadı
Dolmadı
1.503.755
472.084		 Dolmadı
Dolmadı
178,03545
284,72998
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 31
34
34
25		 7
18
34
25		 Dolmadı
Dolmadı
1.271.656
870.774		 Dolmadı
Dolmadı
208,17551
245,39228
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 33
28
37
28		 17
11
27
28		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
548.209		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
276,15424
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
42
53
47		 34
42
45
47		 Dolmadı
1.299.359
Dolmadı
749.003		 Dolmadı
202,63690
Dolmadı
256,27511
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 51
33
65
59		 5
33
20
59		 Dolmadı
1.410.037
Dolmadı
461.689		 Dolmadı
176,22248
Dolmadı
285,97909
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 39
31
69
61		 4
23
8
61		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
578.697		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
272,92750
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 47
34
51
43		 13
34
36
43		 Dolmadı
1.206.784
Dolmadı
384.193		 Dolmadı
215,03573
Dolmadı
295,80096
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
25
25
17		 5
14
25
17		 Dolmadı
Dolmadı
660.912
689.590		 Dolmadı
Dolmadı
264,12632
261,81041
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
27
21		 24
30
27
21		 Dolmadı
1.384.629
386.200
425.552		 Dolmadı
185,88906
294,82364
290,42892
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 68


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 68


 19


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90
75
75
67		 74
75
75
67		 Dolmadı
430.491
304.438
212.995		 Dolmadı
295,27919
306,72546
323,54307
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 51
51
34
25		 19
51
34
25		 Dolmadı
1.407.892
669.376
658.550		 Dolmadı
177,39345
263,30753
264,82977
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 51
51
34
25		 18
16
23
25		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
752.468		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
255,95015
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
17
24
16		 9
17
5
16		 Dolmadı
1.125.400
Dolmadı
381.334		 Dolmadı
224,14958
Dolmadı
296,17485
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 76
34
64
56		 27
34
33
56		 Dolmadı
1.413.882
Dolmadı
960.018		 Dolmadı
173,85638
Dolmadı
237,64481
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
25		 11
22
24
25		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
706.666		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
260,18951
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 51
55
55
49		 32
29
55
49		 Dolmadı
Dolmadı
777.580
702.799		 Dolmadı
Dolmadı
253,17605
260,55524
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 85
72
72
59		 44
72
72
59		 Dolmadı
1.286.306
1.315.842
846.491		 Dolmadı
204,60805
203,56688
247,54237
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 28


 6


 Dolmadı


 Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 38
38
35
30		 19
34
35
28		 Dolmadı
Dolmadı
1.281.624
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
207,15283
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
10

 14
10

 Dolmadı
1.107.781

 Dolmadı
226,01949
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 33


 10


 Dolmadı


 Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
51
42
30		 10
34
42
30		 Dolmadı
Dolmadı
1.275.895
1.343.799		 Dolmadı
Dolmadı
207,75037
200,24282
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
37
33
25		 15
27
33
25		 Dolmadı
Dolmadı
1.338.048
1.410.446		 Dolmadı
Dolmadı
201,19781
190,60400
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
8
14
12		 4
8
14
12		 Dolmadı
864.572
621.074
536.878		 Dolmadı
249,57484
268,05818
277,39735
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
6
6
6
1
1
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
781.772		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
253,29941
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
15
25
20
9
8
20		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.093.819		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
225,82559
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
Gastronomi Taban Puanları 2026: Gastronomi için kaç puan gerekiyor? Marmara, İstanbul, Ankara Üniversitesi...

2026 yılına ait üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjan detayları henüz duyurulmadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2026'ya ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

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Gastronomi Taban Puanları 2026: Gastronomi için kaç puan gerekiyor? Marmara, İstanbul, Ankara Üniversitesi...

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine yukarıdaki tablo üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Gastronomi Taban Puanları 2026: Gastronomi için kaç puan gerekiyor? Marmara, İstanbul, Ankara Üniversitesi...
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör