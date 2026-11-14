"Gaz yapıyor" diyerek uzak durulan o besin tam 5 büyük hastalığa kalkan oluyor! Pişirirken sadece bunu yapın…

Taze meyveler kurutulduğunda meyvenin diyet lifi, mineral miktarında bir besinsel değişim olmaz. Vitaminleri de genelde kurutma işlemi güneşte ya da 50-55 derece kontrollü ısı ile kurutulduğunda nispeten korunur. Yani besleyici değerlerinde çok büyük farklar bulunmamaktadır. Sadece su meyveden uzaklaşınca meyve şekeri konsantre hale geldiği için tatlılık derecesi artar. Kurutulmuş meyvelerin glisemik indeksleri yüksek değildir. Orta veya düşük glisemik indekse sahiptir. Yani porsiyon kontrollü yenen kuru meyveler ekstra kalori alımını sağlamadığı gibi kan şekeri üzerine de çok ani ve direkt yükseltici etki sağlamazlar. Fakat gidip gelip kuru meyve atıştırma alışkanlığı hem kan şekerini ani ve hızlı yükseltir. Kuru erik, kuru elma, kuru kivi gibi meyvelerin glisemik indeksleri 30 civarında yani oldukça düşük iken kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir gibi kurutulmuş meyve çeşitlerinin glisemik indeksleri 50-60 yani orta düzeydedir. Peki günde ne kadar kuru meyve yemek gerekir derseniz? Sağlıklı yaşamda ve kilo kaybı diyetlerinde günde 2 porsiyon meyve tüketimi önemlidir. Ve günlük meyve porsiyon miktarının 1 porsiyonunu kuru meyve olarak yemek sağlıklıdır. O zaman 1 porsiyon kuru meyve dediğimiz zaman ne kadar meyve anlamalıyız? 1 porsiyon meyve eş değeri olarak kuru kayısı 3 adet, kuru mürdüm eriği 2 adet, kuru incir 2 adet, kuru hurma 2 adet, kuru siyah üzüm 1 tepeleme yemek kaşığı, kuru dut 2 tepeleme yemek kaşığı, kuru elma yarım orta boy demektir.