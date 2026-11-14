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'Gaz yapıyor' diyerek uzak durulan o besin tam 5 büyük hastalığa kalkan oluyor! Pişirirken sadece bunu yapın…
"Gaz yapıyor" diyerek uzak durulan o besin tam 5 büyük hastalığa kalkan oluyor! Pişirirken sadece bunu yapın…
"Gaz ve şişkinlik yapıyor, lektin içeriyor" diyerek baklagillerden uzak durmanın büyük bir yanılgı olduğunu belirten uzmanlar, doğru pişirme teknikleriyle bu besinlerin şifa deposuna dönüştüğünü vurguluyor. Ayrıca baklagillerin tam 5 hastalığa kalkan olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Öte yandan tatlı atıştırmalık krizlerinde sıkça tercih edilen kuru meyveler konusunda da porsiyon uyarısı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.11.2026 08:50