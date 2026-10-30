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Gaziantep’te 5 çocuk annesi Sultan’ın kahreden ölümü: Sahte hemşire dehşetine tutuklama! Meğer öncesinde…

Gaziantep'te Pazaryeri Sağlık Kabini'ne öksürük şikayetiyle başvuran Sultan Sever, kendisine yapılan 3 iğnenin ardından yaşamını yitirmişti. Talihsiz kadının ölümünde tutuklu sayısı 2'ye yükseldi. Kendisini hemşire olarak tanıtan ve iğneyi yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ayşe El H. tutuklanırken, iş yeri sahibi Ömer A.'nın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sever'in SABAH'a konuşan acılı oğlu Ali Sever, hemşirenin iğneyi yaparken iş yeri sahibini aradığından bahsederek, akılalmaz iddialarda bulundu.

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MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 30.10.2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 08:56
Gaziantep’te 5 çocuk annesi Sultan’ın kahreden ölümü: Sahte hemşire dehşetine tutuklama! Meğer öncesinde…

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Pazaryeri Sağlık Kabini'ne 30 Mayıs'ta öksürük şikayetiyle başvuran 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Sultan Sever, kendisine yapılan iğnenin ardından fenalaştı. Durumu ağırlaşınca aynı kurumda iki kez daha iğne yapılan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin şikayeti üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te 5 çocuk annesi Sultan’ın kahreden ölümü: Sahte hemşire dehşetine tutuklama! Meğer öncesinde…

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili iş yeri sahibi Ömer A. ile iğneyi yaptığı belirlenen Ayşe El H. hakkında "taksirle öldürme" suçundan Gaziantep 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, Ayşe El H.'nin tutuklanmasına, tutuklu yargılanan iş yeri sahibi Ömer A.'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gaziantep’te 5 çocuk annesi Sultan’ın kahreden ölümü: Sahte hemşire dehşetine tutuklama! Meğer öncesinde…

SAĞLIK KABİNİ RUHSATSIZ ÇIKTI

Yürütülen soruşturmada, sağlık kabininin ruhsatsız olduğu belirlendi. İş yerinin daha önce de kaçak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından mühürlendiği öğrenildi. Ayrıca iş yerinde ele geçirilen ilaç ve tıbbi malzemelerin uygunsuz koşullarda saklandığı, tıbbi cihazların ise uygunluk belgelerinin bulunmadığı tespit edildi. Cihazların kullanımının halk sağlığı açısından uygun olmadığı belirlendi. Adli tıp kurumu tarafından hazırlanan raporda ise talihsiz kadının ölümünün, uygulanan ilaç ve iğnelerle bağlantılı olduğu belirtildi. İğneyi yapan Suriye uyruklu Ayşe El H.'nin hemşire olmadığı, ebelik mezunu olduğu ortaya çıktı.

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Gaziantep’te 5 çocuk annesi Sultan’ın kahreden ölümü: Sahte hemşire dehşetine tutuklama! Meğer öncesinde…

'AĞZINDAN KÖPÜK GELDİ, VÜCUDU ŞİŞTİ'

Sultan Sever'in acılı ailesi ise ilk kez SABAH'a konuştu. Annesinin ölümünden iş yeri sahibi ve iğneyi yapan kişiyi sorumlu tutan Ali Sever, "Sözde hemşire, anneme iğneyi yapmadan önce iş yeri sahibini arayarak hangi ilacı uygulayacağını sordu. Durumu kötüleşince başka bir iğne daha yaptı. Ağzından köpük gelmeye, vücudu şişmeye başlayınca üçüncü kez iğne uyguladı" dedi. Sanıkların "Taksirle öldürme" suçu yerine "Olası kastla öldürme" suçundan yargılanması gerektiğini belirten Sever, bu yönde yargılama yapılması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Gaziantep’te 5 çocuk annesi Sultan’ın kahreden ölümü: Sahte hemşire dehşetine tutuklama! Meğer öncesinde…

Sultan Sever

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
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