Gaziantep’te 5 çocuk annesi Sultan’ın kahreden ölümü: Sahte hemşire dehşetine tutuklama! Meğer öncesinde…

SAĞLIK KABİNİ RUHSATSIZ ÇIKTI

Yürütülen soruşturmada, sağlık kabininin ruhsatsız olduğu belirlendi. İş yerinin daha önce de kaçak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından mühürlendiği öğrenildi. Ayrıca iş yerinde ele geçirilen ilaç ve tıbbi malzemelerin uygunsuz koşullarda saklandığı, tıbbi cihazların ise uygunluk belgelerinin bulunmadığı tespit edildi. Cihazların kullanımının halk sağlığı açısından uygun olmadığı belirlendi. Adli tıp kurumu tarafından hazırlanan raporda ise talihsiz kadının ölümünün, uygulanan ilaç ve iğnelerle bağlantılı olduğu belirtildi. İğneyi yapan Suriye uyruklu Ayşe El H.'nin hemşire olmadığı, ebelik mezunu olduğu ortaya çıktı.