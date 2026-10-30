Gaziantep’te 5 çocuk annesi Sultan’ın kahreden ölümü: Sahte hemşire dehşetine tutuklama! Meğer öncesinde…

Gaziantep'te Pazaryeri Sağlık Kabini'ne öksürük şikayetiyle başvuran Sultan Sever, kendisine yapılan 3 iğnenin ardından yaşamını yitirmişti. Talihsiz kadının ölümünde tutuklu sayısı 2'ye yükseldi. Kendisini hemşire olarak tanıtan ve iğneyi yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ayşe El H. tutuklanırken, iş yeri sahibi Ömer A.'nın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sever'in SABAH'a konuşan acılı oğlu Ali Sever, hemşirenin iğneyi yaparken iş yeri sahibini aradığından bahsederek, akılalmaz iddialarda bulundu.