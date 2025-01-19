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Gaziantep’te arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, taziye evinde çıkan tartışmada Yasin A. isimli şahıs eline aldığı pompalı tüfekle dehşet saçtı. Rastgele ateş açan şahsın silahından çıkan mermiler 6 kişiye isabet etti. 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 19.01.2025 21:28 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 21:46
Gaziantep’te arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı!

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Mehmet Mert İliksoy Taziye Evi'nde meydana geldi.

Gaziantep’te arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı!

İddiaya göre, vefat eden bir yakınlarının taziyesinde karşılaşan birbiriyle akraba olan Yasin A. ile Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Mehmet Ayar ve Hasan Ayar arasında tartışma çıktı.

Gaziantep’te arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı!

Büyüyen tartışmanın ardından taziye evinden ayrılan Yasin A., bir süre sonra pompalı tüfekle yeniden geldi. Yasin A., yanında getirdiği tüfekle taziye evi içerisinde rastgele ateş açmaya başladı.

Gaziantep’te arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı!

TAZİYE EVİNDE DEHŞET

Taziyeye gelen panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışırken, tüfekten çıkan saçmalar Yasin A.'nın husumetli olduğu Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Hasan Ayar, Mehmet Ayar, Şerif Sarıbayındır ve Orhan Maydonozoğlu'na isabet etti.

Gaziantep’te arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı!

Saldırgan olayın ardından kaçarken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.

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