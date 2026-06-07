Gaziantep’te infial yaratan görüntüler! Küçük kızını motosikletle sürükleyen babanın geçmişi dehşete düşürdü: Öyle bir detay çıktı ki...

"HEM BANA HEM DE ÇOCUKLARIMA SÜREKLİ..."

Olayın ardından ifadesine başvurulan anne S.K., eşi hakkında korkunç itiraflarda bulundu. Talihsiz anne, eşi M.K.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Eşim uyuşturucu madde etkisi altında olduğu dönemlerde adeta gözü dönüyor. Hem bana hem de çocuklarıma sürekli olarak acımasızca şiddet uyguluyordu." Yaşanan vahşetin ardından koruma altına alınan küçük kız, çocuk savcısının talimatıyla geçici olarak annesine teslim edildi.