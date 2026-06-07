Trend Galeri Trend Yaşam Gaziantep’te infial yaratan görüntüler! Küçük kızını motosikletle sürükleyen babanın geçmişi dehşete düşürdü: Öyle bir detay çıktı ki...

Gaziantep’te infial yaratan görüntüler! Küçük kızını motosikletle sürükleyen babanın geçmişi dehşete düşürdü: Öyle bir detay çıktı ki...

Gaziantep'te küçük kızını sokak ortasında acımasızca darbedip motosikletle sürüklediği anlar sosyal medyada infial yaratan cani baba hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheli M.K. hakkında öğrenilen o detay, duyanların kanını dondurdu...

İHA
Giriş Tarihi: 07.06.2026 15:28 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 15:31
Gaziantep’te infial yaratan görüntüler! Küçük kızını motosikletle sürükleyen babanın geçmişi dehşete düşürdü: Öyle bir detay çıktı ki...

Olay, 6 Haziran 2026 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki M.K. isimli şahıs, hareket halindeki motosikletiyle yanına yaklaştığı küçük kızı Y.K.'ye sokak ortasında acımasızca saldırdı.

Gaziantep’te infial yaratan görüntüler! Küçük kızını motosikletle sürükleyen babanın geçmişi dehşete düşürdü: Öyle bir detay çıktı ki...

SOKAK ORTASINDA VAHŞET: GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Talihsiz çocuğa defalarca tokat atan gözü dönmüş baba, bununla da yetinmedi. Motosikletini yeniden hareket ettiren şahıs, saçından tuttuğu öz kızını metrelerce peşinden sürükledi. Çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o dehşet anları, sosyal medyada paylaşılmasının ardından adeta infial yarattı. Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kısa süre içinde cani babayı yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep’te infial yaratan görüntüler! Küçük kızını motosikletle sürükleyen babanın geçmişi dehşete düşürdü: Öyle bir detay çıktı ki...

ANNE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ: "MADDE ETKİSİ ALTINDAYKEN..."

Polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı incelemede, sokak ortasında şiddete maruz kalan talihsiz çocuğun 21 Mayıs 2019 doğumlu Y.K. olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük çocuğun dirsek ve sırt bölgelerinde ciddi darp izleri tespit edildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Gaziantep’te infial yaratan görüntüler! Küçük kızını motosikletle sürükleyen babanın geçmişi dehşete düşürdü: Öyle bir detay çıktı ki...

"HEM BANA HEM DE ÇOCUKLARIMA SÜREKLİ..."

Olayın ardından ifadesine başvurulan anne S.K., eşi hakkında korkunç itiraflarda bulundu. Talihsiz anne, eşi M.K.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Eşim uyuşturucu madde etkisi altında olduğu dönemlerde adeta gözü dönüyor. Hem bana hem de çocuklarıma sürekli olarak acımasızca şiddet uyguluyordu." Yaşanan vahşetin ardından koruma altına alınan küçük kız, çocuk savcısının talimatıyla geçici olarak annesine teslim edildi.

Gaziantep’te infial yaratan görüntüler! Küçük kızını motosikletle sürükleyen babanın geçmişi dehşete düşürdü: Öyle bir detay çıktı ki...

GEÇMİŞİ KABARIK ÇIKTI: TAM 12 SUÇ KAYDI VAR!

Emniyetteki sorgusu devam eden 34 yaşındaki cani baba M.K. hakkında yapılan detaylı sicil taraması ise adaletin ve polisin karşısına çıkan profilin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şüpheli M.K.'nin arşivinde farklı suçlardan tescillenmiş toplam 12 suç kaydı olduğu belirlendi.

Gaziantep’te infial yaratan görüntüler! Küçük kızını motosikletle sürükleyen babanın geçmişi dehşete düşürdü: Öyle bir detay çıktı ki...

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltında tutulan şahıs hakkında geniş çaplı adli işlem başlatıldı. Gaziantep'i ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

#GAZİANTEP