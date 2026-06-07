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Gaziantep’te infial yaratan görüntüler! Küçük kızını motosikletle sürükleyen babanın geçmişi dehşete düşürdü: Öyle bir detay çıktı ki...
Gaziantep’te infial yaratan görüntüler! Küçük kızını motosikletle sürükleyen babanın geçmişi dehşete düşürdü: Öyle bir detay çıktı ki...
Gaziantep'te küçük kızını sokak ortasında acımasızca darbedip motosikletle sürüklediği anlar sosyal medyada infial yaratan cani baba hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheli M.K. hakkında öğrenilen o detay, duyanların kanını dondurdu...
Giriş Tarihi: 07.06.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 15:31