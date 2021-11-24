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Gaziantep'te feci kaza! Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralı!

Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi. İslahiye ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14'ü öğrenci, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 12:19
Gaziantep’te feci kaza! Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralı!

Atatürk Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde taşımalı eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerini taşıyan Mikail K. (41) yönetimindeki 46 NA 914 plakalı servis minibüsü ile Ali Ö. (45) idaresindeki 41 AEM 225 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Gaziantep’te feci kaza! Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralı!

Kazada 14'ü öğrenci, 2'si sürücü, toplam 19 kişi yaralandı.

Gaziantep’te feci kaza! Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralı!

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gaziantep’te feci kaza! Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralı!

FECİ KAZA, ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Gaziantep'te feci kaza! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı | Video

Gaziantep’te feci kaza! Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralı!
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