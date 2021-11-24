Video Yaşam Gaziantep'te feci kaza! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı | Video
Gaziantep'te feci kaza! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı | Video

Gaziantep'te feci kaza! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı | Video

24.11.2021 | 12:07

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14'ü öğrenci, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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Atatürk Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde taşımalı eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerini taşıyan Mikail K. (41) yönetimindeki servis minibüsü ile Ali Ö. (45) idaresindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 14'ü öğrenci, 2?si sürücü, toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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